Ν. Παππάς: Παραμένει άφαντος ο ευρωβουλευτής

O ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, συνεχίζει να διαφεύγει της σύλληψης μετά τη μήνυση από Έλληνα δημοσιογράφο για ξυλοδαρμό, με την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα να αποτελεί μέχρι στιγμής τη μοναδική δημόσια τοποθέτησή του.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου – διαδικασία που, σύμφωνα με νομικές πηγές, δεν καλύπτεται από την ευρωβουλευτική ασυλία, καθώς αφορά αδίκημα άσκησης βίας από πρόσωπο με θεσμικό ρόλο.

Η εξέλιξη πάντως της ποινικής διαδικασίας αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν, με τον δημοσιογράφο να καταγγέλλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση και να προχωρά σε κατάθεση μήνυσης. Στη μήνυσή του, ο Νίκος Γιαννόπουλος περιγράφει αναλυτικά το επεισόδιο, ενώ έχει ήδη κινηθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του ευρωβουλευτή.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος, σε δημόσια ανάρτησή του, δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του και ευχαρίστησε για τη στήριξη που έλαβε, διευκρινίζοντας ότι δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις, σημειώνοντας ότι «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και οι ενστάσεις

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης ζήτησε εξηγήσεις από τον Νίκο Παππά και ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον ευρωβουλευτή εκτός της ευρωομάδας, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη», ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, με αίτημα τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή της, η ευρωομάδα της Left στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του κ. Παππά στην πολιτική ομάδα.

Η απόφαση για την αποπομπή του Νίκου Παππά δεν υπήρξε χωρίς αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης φέρεται να εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το περιστατικό, αλλά και για το πολιτικό κόστος μιας άμεσης διαγραφής στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.