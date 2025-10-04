Ν. Κακλαμάνης: Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο ο κ. Καπετάνος

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, τονίζοντας ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται από φαινόμενα βίας και τραμπουκισμού.

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Καπετάνος. Επαναλαμβάνω για ακόμη μία φορά ότι η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, ούτε υποχωρεί μπροστά σε φαινόμενα βίας και τραμπουκισμού. Τέτοιες ενέργειες στρέφονται όχι μόνο κατά των εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού, αλλά και κατά του ίδιου του κοινοβουλευτικού θεσμού. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον κύριο Καπετάνο».