Ν. Χαρδαλιάς: «Η Αττική περνά στην ψηφιακή εποχή του τουρισμού – Από τη στρατηγική, στην εμπειρία του επισκέπτη»

Στην υλοποίηση ενός ακόμη στρατηγικού έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της τουριστικής της ταυτότητας προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, με την υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System – DMS), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021–2027».

Το έργο υλοποιείται από τη Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε., τον αναπτυξιακό φορέα της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Cosmote Telekom, και αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση της Αττικής σε ένα σύγχρονο, ενιαίο και έξυπνο μοντέλο διαχείρισης τουριστικού προορισμού.

Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιείται συστηματικά μέσω του Μηχανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) – ενός μηχανισμού που η Περιφέρεια Αττικής πρώτη στη χώρα δημιούργησε και ενεργοποίησε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μηχανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) λειτουργεί ως ο κεντρικός κόμβος σχεδιασμού και συντονισμού της τουριστικής πολιτικής, ενισχύοντας τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και διασφαλίζοντας τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο Προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (DMS) έρχεται να λειτουργήσει ως το βασικό ψηφιακό εργαλείο που θα συνδέει τον σχεδιασμό με την καθημερινή εμπειρία του επισκέπτη.

Ειδικότερα, το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει, θα οργανώνει και θα διαχέει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά στο τουριστικό προϊόν της Αττικής, δημιουργώντας ένα ενιαίο ενημερωτικό εργαλείο σχετικά με τον προορισμό. Παράλληλα, επιμέρους δράσεις – όπως πολιτιστικές διαδρομές, εκδηλώσεις και θεματικές εμπειρίες – εντάσσονται σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον προβολής και διαχείρισης των χρηστικών πληροφοριών.

Την ίδια στιγμή, το DMS υποστηρίζει τη στρατηγική διαφοροποίησης και ενίσχυσης του τουριστικού brand της Περιφέρειας, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για τη χαρτογράφηση της τουριστικής δραστηριότητας και τη στοχευμένη προβολή της Αττικής.

Με αυτόν τον τρόπο, το DMS αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Αττικής ως δημοφιλούς τουριστικού προορισμού σε διεθνές επίπεδο για κάθε εποχή του χρόνου, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αιχμής και στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Με την υλοποίηση του έργου, η Περιφέρεια Αττικής κάνει ένα ουσιαστικό βήμα μετάβασης από μια αποσπασματική ψηφιακή παρουσία σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης προορισμού, όπου η πληροφορία, η στρατηγική και η εμπειρία συνδέονται σε ένα ενιαίο σύστημα.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς:

«Η Περιφέρεια Αττικής κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα μπροστά. Με το Destination Management System περνάμε από τη θεωρία στην πράξη. Από τον σχεδιασμό, στην πραγματική εμπειρία του επισκέπτη.

Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Χτίζουμε μια τουριστική πολιτική που βασίζεται σε δεδομένα, σε σύγχρονα εργαλεία και σε ξεκάθαρη στρατηγική. Ήμασταν η πρώτη Περιφέρεια που προχώρησε στη δημιουργία DMMO. Σήμερα, ολοκληρώνουμε αυτό το οικοσύστημα με ένα ισχυρό ψηφιακό εργαλείο που ενοποιεί την εικόνα της Αττικής μας και αναδεικνύει όλα όσα έχει να προσφέρει.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: μια Αττική πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής, ένας προορισμός 12 μηνών που δημιουργεί αξία για την οικονομία και ποιότητα για τους πολίτες.

Η στρατηγική συνεργασία μας με τον Όμιλο ΟΤΕ αποτελεί εγγύηση ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει με όρους αξιοπιστίας, τεχνογνωσίας και ταχύτητας. Το νέο σύστημα δεν είναι απλώς μια ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να κατανοούμε καλύτερα τον προορισμό μας, να σχεδιάζουμε πιο στοχευμένα και να ενισχύουμε ουσιαστικά τόσο το τουριστικό brand της Αττικής μας, όσο και την εμπειρία του επισκέπτη.

Γιατί ο τουρισμός για εμάς είναι μοχλός ανάπτυξης, εξωστρέφειας και προοπτικής και για τις 66 γειτονιές μας».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Πωλήσεων του Ομίλου ΟΤΕ, Στάθης Κεχριώτης, υπογράμμισε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς στον Όμιλο ΟΤΕ να βρισκόμαστε εδώ για την υπογραφή ενός έργου με ουσιαστική σημασία για την Αττική. Σε μια εποχή όπου οι κορυφαίοι διεθνείς προορισμοί επαναπροσδιορίζονται μέσα από τα δεδομένα και την τεχνογνωσία, η Περιφέρεια Αττικής κάνει ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά. Για πρώτη φορά, όλη η τουριστική και πολιτιστική πληροφορία της Αττικής αποκτά ενιαία, δομημένη μορφή.

Και αυτό είναι το θεμέλιο για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί το έργο αυτό μετατρέπει τα δεδομένα σε στρατηγική, μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, αλλάζει ριζικά και η εμπειρία του επισκέπτη, καθώς δεν ψάχνει απλά πληροφορίες, αλλά καθοδηγείται, εμπνέεται και λαμβάνει εξατομικευμένες προτάσεις.

Αυτό είναι το νέο πρότυπο διεθνώς. Και η Αττική το υιοθετεί.

Από την πλευρά μας στον Όμιλο ΟΤΕ, προσεγγίζουμε αυτό το έργο με έναν ξεκάθαρο ρόλο: δεν είμαστε απλώς ο υλοποιητής ενός συστήματος, αλλά στρατηγικός συνεργάτης της Περιφέρειας και καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού του τουρισμού.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, ο τουρισμός δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι εμπειρίες, είναι ταυτότητα, είναι ανάπτυξη. Και μέσα από αυτό το έργο, η Αττική εξελίσσεται σε έναν πραγματικά έξυπνο, βιώσιμο και διεθνώς ανταγωνιστικό προορισμό»

Στην υπογραφή της σύμβασης, από πλευράς Περιφέρειας Αττικής, παραβρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Δημήτρης Φραγκάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα, Γιώργος Κορμάς και η Γενική Διευθύντρια Έφη Φιλιοπούλου, καθώς και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ «Αττική 2021–2027» Δημήτρης Δρόσης.