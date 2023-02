Ν. Δένδιας: Μνημόνιο για πολιτικές διαβουλεύσεις των ΥΠΕΞ Ελλάδας - Τζαμάικα

Με την επίσκεψή στην Τζαμάικα, την πρώτη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε την πενθήμερη περιοδεία του σε έξι χώρες της Νότιας και της Κεντρικής Αμερικής, που ξεκίνησε τη Δευτέρα από τη Βραζιλία, συνεχίστηκε στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή, στην Παραγουάη και στον Παναμά.

Στην πρωτεύουσα της χώρας Κίνγκστον, ο Νίκος Δένδιας είχε χθες εγκάρδια συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Τζαμάικα Καμίνα Τζόνσον Σμιθ (Kamina Johnson Smith), σε συνέχεια προηγούμενων επαφών τους στο περιθώριο 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβριο του 2022 στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη συνάντηση, υπέγραψαν μνημόνιο για τις Πολιτικές Διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας - Τζαμάικα.

