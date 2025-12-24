Ν. Δένδιας: Δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα με 1.000 αεροχήματα μηνιαίως

«Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού δημιουργείται η δεύτερη Μονάδα Παραγωγής Drones, κατηγορίας 1, FPV (First-Person View), στη χώρα μας. Μια μονάδα, η οποία θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής 1.000 drones το μήνα και θα δώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας τη δυνατότητα που απαιτεί η νέα εποχή. Είναι ένα βήμα, ένα σημαντικό βήμα για να πάμε μπροστά», τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας

Συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, παρουσία του διοικητή της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» αντιστράτηγου Σταύρου Παπασταθόπουλου και του διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου, επισκέφθηκε σήμερα, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης και την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης.

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη αναπτύχθηκε και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Τμήμα Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς.

Το Τμήμα διαθέτει τη δυνατότητα κατασκευής ΣμηΕΑ, με παραγωγή απαρτίων μέσω τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς και τη συναρμολόγηση και ολοκληρωμένη διασύνδεση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών τους συστημάτων.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα άμεσων επισκευών ηλεκτρονικών και μηχανικών υποσυστημάτων ΣμηΕΑ, επιθεώρησης και ελέγχου των μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις μονάδες και το προσωπικό της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης.

Το Τμήμα υποστηρίζει επίσης την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού των ΣμηΕΑ, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις κάθε αποστολής ενώ έχει τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό χειρισμού τους.

Επιπλέον, το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού διαθέτει Κινητό Συνεργείο Κατασκευών ΣμηΕΑ, το οποίο αποτελεί αυτόνομη και πλήρως λειτουργική κινητή μονάδα για κατασκευή, επισκευή, ρύθμιση και δοκιμές ΣμηΕΑ επί του πεδίου.

Πρόκειται για σύστημα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, αντίστοιχο με εκείνο του 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών, το οποίο δύναται να μετακινηθεί και να αναπτυχθεί σε προκεχωρημένους χώρους στο θέατρο επιχειρήσεων της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Είναι ενεργειακά αυτόνομο και παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής ανταλλακτικών και απαρτίων απευθείας στο πεδίο των επιχειρήσεων.