Ν. Ανδρουλάκης: Η ανείπωτη τραγωδία στο Σίδνεϊ προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Ν. Ανδρουλάκης: Η ανείπωτη τραγωδία στο Σίδνεϊ προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό

14/12/2025 • 18:44
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πηγή Άρθρου
14/12/2025 • 18:44
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πηγή Άρθρου

«Η ανείπωτη τραγωδία μετά τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό.Η μισαλλοδοξία και η τυφλή βία είναι απολύτως καταδικαστέες», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του για τη τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

«Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό της Αυστραλίας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Διαβάστε Περισσότερα