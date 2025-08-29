Μπακογιάννης κατά Δούκα: Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς (vid)

Ο Κώστας Μπακογιάννης με ανάρτησή του στα social media στηλιτεύει την «κωλοτούμπα» του δημάρχου του Δήμου Αθηναίων, Χάρη Δούκα σχετικά με το κέντρο της Αθήνας.

Αρχικά, παραθέτει δήλωση του δημάρχου όπου αρχικά αναφέρει ότι δεν θέλει να κυκλοφορούν αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας για να ανακαλέσει λίγους μήνες αργότερα. Παρόμοια αναδίπλωση έκανε και για τα αρχαία, ενώ καταλήγει στις πολιτικές του «κωλοτούμπες» για τη Βασιλίσσης Όλγας.

«Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς», αναφέρει στο μήνυμά του ο Κώστας Μπακογιάννης.