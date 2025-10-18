Μ. Χαρακόπουλος: Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποδείξει ότι μπορεί και δίνει λύσεις στα προβλήματα

«Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει την ευκαιρία για μια τρίτη διακυβέρνηση. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποδείξει ότι μπορεί και δίνει λύσεις στα προβλήματα», τονίζει σε συνέντευξή του στο «LIBRE» ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση ο κ. Χαρακόπουλος σημειώνει ότι «εκφράζει περισσότερο τη διαμαρτυρία και την αρνητική ψήφο».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνει:«Το να κάνουμε σενάρια επί κάποιας φημολογίας δεν έχει νόημα, όταν ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει μιλήσει για ίδρυση κάποιου σχήματος. Προσωπικά, εξέφρασα την ευχή ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στο «σπίτι» του, στη ΝΔ».

Σε ό,τι αφορά στο δυστύχημα των Τεμπών, ο Γ.Γ της Κ.Ο της ΝΔ δηλώνει ότι «με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών, να αναμείνουμε την έναρξη της δίκης και να πληροφορηθούμε όλοι τι συνέβη, ποιος και τι έφταιξε».

Τέλος, σχετικά με τις δράσεις της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), ως Γενικός Γραμματέας της, ανέφερε, μεταξύ άλλων:«Εχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειές μας στη διάσωση των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής, που βρίσκονται εν κινδύνω λόγω του θρησκευτικού φανατισμού και της μισαλλοδοξίας.

Δυστυχώς, τα όσα δυσάρεστα συμβαίνουν σε χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ, αλλά και μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, απαιτούν μια εντονότερη παρέμβαση του χριστιανικού κόσμου, για να μην εξαλειφθεί εντελώς το χριστιανικό στοιχείο. Με την αναβάθμιση της ΔΣΟ και την άσκηση θρησκευτικής διπλωματίας, πιστεύω ότι ενισχύονται και οι ελληνικές θέσεις και η ελληνική παρουσία, κυρίως σε περιοχές που η βυζαντινή ανάμνηση είναι ακόμη ζωντανή».