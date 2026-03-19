Μetropolitan General: Εκδήλωση στη μνήμη του ιατρού Παναγιώτη Φιλαλήθη

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση μνήμης έλαβε χώρα το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στο Θεραπευτήριο Metropolitan General προς τιμήν του εκλιπόντος διακεκριμένου ιατρού - παθολόγου Παναγιώτη Φιλαλήθη, με την συμπλήρωση πέντε ετών από την εκδημία του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε τελετή ονοματοδοσίας του νέου χώρου του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Κλινικής, προς τιμήν του Παναγιώτη Φιλαλήθη, από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος στη συνέχεια χαιρέτισε με θερμά λόγια την εκδήλωση προσκεκλημένος με την ιδιότητα του ιατρού και φίλου του εκλιπόντος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό διοικητικά στελέχη του Hellenic Healthcare Group, ιατροί συνάδελφοι από το Metropolitan General και άλλα νοσοκομεία, φίλοι, μέλη της οικογενείας του και ασθενείς του.

H εκδήλωση αυτή ήταν ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν ιατρό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιστημονική κοινότητα με καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση και αναβάθμιση κλινικών δομών υγείας αλλά κυρίως με ανεκτίμητη προσφορά και βαθιά αφοσίωση στον Άνθρωπο.

Λίγα λόγια για τον Παναγιώτη Φιλαλήθη

Ο Παναγιώτης Φιλαλήθης ο οποίος γεννήθηκε το 1943 στα Ιεροσόλυμα με καταγωγή από το Καστελόριζο, υπήρξε ένας διακεκριμένος Παθολόγος – Νεφρολόγος με διεθνή εκπαίδευση και πολυετή, προσφορά στην Ιατρική.

Με αφετηρία την ακαδημαϊκή του αριστεία στο Πανεπιστήμιο St. Joseph της Βηρυτού και μετεκπαίδευση σε κορυφαία ιατρικά κέντρα του Παρισιού και του Λονδίνου, διαμόρφωσε ένα υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο που τον ανέδειξε σε εξέχουσα προσωπικότητα της Παθολογίας και της Νεφρολογίας.

Υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τόσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα, καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση κλινικών δομών. Ως Διευθυντής Παθολογικών Κλινικών επί δεκαετίες, άφησε ισχυρό επιστημονικό και οργανωτικό αποτύπωμα.

Συμμετείχε στην εκπόνηση μελετών και τη συγγραφή πολλών εργασιών οι οποίες δημοσιεύθηκαν στον διεθνή και ελληνικό ιατρικό περιοδικό τύπο. Υπήρξε μέλος πολλών ελληνικών και διεθνών ιατρικών εταιρειών.

Από τον Μάρτιο του 2004 και έως το θάνατό του το Δεκέμβριο του 2020, διετέλεσε Διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Κλινικής στη νεοσύστατη τότε Γενική Κλινική ΙΑΣΩ General, κατόπιν Metropolitan General, μέλος του Hellenic Healthcare Group.

Χαρισματικός, ευφυής και ακούραστος, υπηρέτησε τη «μάχιμη» ιατρική με βαθύ αίσθημα ευθύνης και απόλυτη προτεραιότητα τον ασθενή. Η παρουσία του ενέπνεε εμπιστοσύνη και σιγουριά, ενώ η επιστημονική του κατάρτιση συνδυαζόταν με ανθρωπιά και προσωπική φροντίδα. Υπήρξε δάσκαλος για δεκάδες νέους ιατρούς, μεταδίδοντας όχι μόνο γνώση αλλά και ήθος.

Το έργο και η προσφορά του μνημονεύονται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη από ασθενείς, συνεργάτες και συναδέλφους που συμπορεύτηκαν μαζί του.