Ανοίγει ο δρόμος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του φράχτη στον Έβρο

Ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποδομών όπως του φράχτη του Έβρου, καθώς υπερψηφίστηκε η τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που επιτρέπει τη χρηματοδότηση σχετικών υποδομών.

Η τροπολογία του ΕΛΚ, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να κινητοποιηθούν κονδύλια άμεσα για την ενίσχυση των ικανοτήτων και των υποδομών στα σύνορα, υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια με 322 ψήφους. Ειδικότερα, την τροπολογία του ΕΛΚ για τη χρηματοδότηση υποδομών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ υπερψήφισαν 322 ευρωβουλευτές, 290 την καταψήφισαν και 20 απείχαν της ψηφοφορίας.

«Φυλάμε σύνορα προωθούμε μετανάστευση με κανόνες», τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, τονίζοντας ότι κατέπεσε η τροπολογία για τη μη χρηματοδότηση του φράχτη στον Έβρο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, δόθηκε ηχηρή απάντηση στις φωνές που υποστήριζαν το αντίθετο.

Την ψήφιση της τροπολογίας χαιρέτησε το ΕΛΚ, αφήνοντας αιχμές για τους Σοσιαλδημοκράτες.

📣Strong majority support in the @Europarl_EN for the @EPPGroup amendment reinforcing border infrastructure.



With a new #EUMigration crisis around the corner, the Social Democrats refuse to face the reality of the migration challenge in Europe today! https://t.co/iDUwZgSdsc pic.twitter.com/Reu2VpgD0g