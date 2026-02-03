Ο Ανάλγητος

Με τον νόμο της ΕΕ δεν σταματά μόνο το ρωσικό αέριο, αλλά και το αζέρικο. Το οποίο αζέρικο ήταν το plan b του λόμπι. Ο Κάθετος Διάδρομος θα γίνει. Όπως και ο Πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Αθήνα, όπως σας έχει ενημερώσει από το καλοκαίρι το Liberal.gr. Το ζητούμενο είναι αν θα ξεκινάει από την Ελλάδα! Το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Σε μικρότερο βαθμό μετά την κινητοποίηση Μητσοτάκη. Αλλά υφίσταται και θα λυθεί στις 24 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο. Σε άλλα νέα της ημέρας, δεν θα θέλατε αυτή την εποχή να είστε Παναθηναϊκός και ΠΑΣΟΚ.

Νόμος είναι από χτες η απαγόρευση του ρωσικού αερίου. Μεγάλη η ήττα για το ρωσικό λόμπι, το οποίο ήλπιζε σε «εναλλακτική», στη χρησιμοποίηση, δηλαδή, του αζέρικου αερίου ως τελική γραμμή «άμυνας», το οποίο και περνάει μέσω της Τουρκίας. Η απόφαση, όμως, είναι ξεκάθαρη: Θα πρέπει να αποδειχτεί ότι το αέριο αυτό είναι όντως αζέρικο και όχι ρωσικό. Πρόβλημα! Και μάλιστα μεγάλο. Ειδικά για ένα σύστημα που στην Ελλάδα που έκτισε τις περιουσίες του πάνω στο ρώσικο αέριο και στο σύστημα Πούτιν. Ποιες περιουσίες; Αυτοκρατορίες έστησαν με ρώσικα λεφτά και διευκολύνσεις. Διευκολύνσεις που οι ίδιοι τις ξεπλήρωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν το καθεστώς Πούτιν χρειάστηκε να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα.

Κι εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο και εύλογο ερώτημα. Οι ελληνικές αρχές ασφαλείας πώς αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι Έλληνες πολίτες δουλεύουν σε βάρος των συμφερόντων της χώρας; Οι ελληνικές κυβερνήσεις τι έχουν κάνει για να βάλουν φραγμό στη δράση μιας πέμπτης φάλαγγας που απειλεί τα ζωτικά συμφέροντά μας; Μιας ομάδας ανθρώπων που έχουν στα χέρια τους αρκετά μεγάλη οικονομική ισχύ, παρέμβαση στα μέσα ενημέρωσης και διάθεση να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Η κατάσταση έχει αφεθεί στην τύχη της τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια, με αποτέλεσμα τα πράγματα να έχουν κυριολεκτικώς ξεφύγει.

Ο Κάθετος Διάδρομος θα προχωρήσει, είναι το μόνο σίγουρο. Δεν πρόκειται να τον σταματήσει καμία εκστρατεία παραπληροφόρησης από επιχειρηματίες και μιντιάρχες στη μικρά Ελλάδα. Το πολύ - πολύ να γίνει λίγο παραπέρα. Κυριολεκτικώς λίγο παραπέρα. Δεν έχει λοιπόν εξαλειφθεί ακόμη ο κίνδυνος να υπάρξει μια εναλλακτική διαδρομή. Κίνδυνος που δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα και που δημιουργήθηκε αιφνίδια για λόγους που θα γίνουν αργά ή γρήγορα γνωστοί. Πάντως, μετά από την κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης το Σαββατοκύριακο ο κίνδυνος έχει μειωθεί, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε μια δύσκολη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο, στις 24 Φεβρουαρίου. Δύσκολη για όλους τους συμμετέχοντες, όπως επισημαίνουν πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα.

Κι επειδή το αζέρικο αέριο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, ας δούμε τη σχετική απόφαση της ΕΕ (Κάντε κλικ ΕΔΩ)

Ένας είναι ο φόβος του προέδρου Νίκου: Μην τυχόν και τεθεί θέμα ηγεσίας στο συνέδριο. Μπορεί το καταστατικό να μην προβλέπει κάτι τέτοιο, αλλά αν τεθεί από έναν μεγάλο αριθμό συνέδρων τι θα κάνει ο Πρόεδρος; Θα εκλάβει το φτύσιμο ως ψιχάλα και θα συνεχίσει αμέριμνος στην πράσινη κοιλάδα; Θα αναγκαστεί να σηκώσει το γάντι! Δεν θα έχει άλλη επιλογή. Γι αυτό και τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις, απειλώντας μέχρι και με διαγραφές.

Τι είναι τελικά αυτές οι «προοδευτικές δυνάμεις», με τις οποίες θέλουν όλοι να συνεργαστούν στο ΠΑΣΟΚ: Βλέπουν τους δείκτες να παραμένουν κολλημένοι – στην καλύτερη εκδοχή – και αναζητούν την οδό της εξουσίας μέσω της πράξης της πρόσθεσης. Ενίοτε, όμως, η πρόσθεση αποδεικνύεται ψευδαίσθηση, καθώς μετατρέπεται σε αφαίρεση. Στον πραγματικό κόσμο των αριθμών, ακόμη κι αυτοί παρασύρονται από τον ασταθές κλίμα που επικρατεί στο άλλοτε κραταιό κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εντάξει, υπέγραψαν και μερικοί ακόμη, αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα θέμα. Στην πραγματικότητα μόνο ο Ανδρέας ήταν…

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι τι θεωρεί ο καθένας προοδευτικό στο ΠΑΣΟΚ. Να φωνάξουν τον Αλέξη Τσίπρα; Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν καν να το ακούσουν. Να φωνάξουν την Κωνσταντοπούλου; Ταυτίστηκαν μαζί της με τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ (μόνο τυχαίο δεν ήταν), αλλά τώρα βλέπουν τα ποσοστά της να υποχωρούν και επικρατούν δεύτερες σκέψεις. Να ακολουθήσουν την προτροπή Δούκα για συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ και Ανταρσύα; Να το κάνουν όπως στον Δήμο Αθηναίων; Θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα και όλη η μαγεία εξαντλήθηκε με την εκλογή του Χάρη. Δύσκολη η άσκηση. Των προοδευτικών δυνάμεων. Αν υπάρχουν…

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τη λύση! Και σε αυτό το θέμα! Στο Συνέδριο, λέει, θα κάνει τραπέζια διαλόγου με τα άλλα προοδευτικά κόμματα για να συζητήσουν για το που συμφωνούν και το που διαφωνούν. Ας πούμε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Στο μεταξύ έχει ξεκαθαρίσει ότι στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει μόνο του. Κάτι που δεν το θέλει ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος μιλάει για κοινά ψηφοδέλτια, υπό τον φόβο ότι θα εξαφανιστεί το δικό του πριν καν προλάβει να κατέβει στις εκλογές.

Με αυτά και με εκείνα των προοδευτικών δυνάμεων το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει το εξής απίστευτο: κατόρθωσε να γίνει μέρος του προβλήματος της αριστεράς, ενώ είχε συμβάλλει τα μέγιστα στο γκρέμισμα του μύθου της. Αυτά μόνο με Πρόεδρο Νίκο!

Αν το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κάστρο, η εικόνα που θα εμφάνιζε σήμερα θα ήταν η εξής: τα κεντρικά τείχη και προς δεξιά, θα είχαν ανοίξει και κόσμος θα μάζευε τα μπογαλάκια του για το απέναντι γαλάζιο στιβαρό κάστρο. Στην αριστερή πλευρά τα τείχη παραμένουν όρθια, αν και οι από μέσα ανοίγουν μεγάλες τρύπες, σφυρίζοντας και κάνοντας σινιάλα, για να προσελκύσουν τον κόσμο που πηγαινοέρχεται απ' έξω αδιάφορος. Με δημοσκοπικούς όρους, οι περισσότεροι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ κοιτάζουν προς το κέντρο. Μάλιστα, όπως έδειξε η τελευταία δημοσκόπηση, σχεδόν 9% των ψηφοφόρων κατευθύνεται προς τη ΝΔ. Ωστόσο, ο Ανδρουλάκης, ο Χριστουδουλάκης - ο Νίκος όχι ο Μανώλης - ο Γερουλάνος, ο Παπανδρέου, ο Μαργαρίτης, και βεβαίως ο Χάρης Δούκας επιμένουν να αφηγούνται το παραμύθι περί προοδευτικής σταυροφορίας για την απαλλαγή από τον Μητσοτάκη.

Σε σύνοψη ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τη στάση του ΠΑΣΟΚ ως προς τη Συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών: Θα ψάξει η Χαριλάου Τρικούπη να κατεβάσει κοινή πρόταση με τα κόμματα «της δημοκρατικής αντιπολίτευσης», όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Κ. Τσουκαλάς. Ως κόμματα της δημοκρατικής και ουχί πλέον της προοδευτικής αντιπολίτευσης προσδιόρισε ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Θα σταλεί επιστολή στον Σωκράτη Φάμελλο και στον Αλέξη Χαρίτση. Δεν είναι σίγουροι, αν θα στείλουν και στην Κωνσταντοπούλου, αντίστοιχο γράμμα ή αν θα διαβουλευτούν και με την κα Καρυστιανού, η οποία, αν θυμάστε, έχει «κάβα» τις υπογραφές που μάζεψε και από χιλιάδες καλόπιστους πολίτες, οι οποίοι πίστευαν ότι ήθελε δικαιοσύνη και όχι να πιάσει πρώτο στασίδι στην πολιτική.

Στο καθημερινό τανγκό με το παράλογο ο καλύτερος παρτενέρ για χθες ήταν μακράν ο «Ρουβίκωνας». Τα καλόπαιδά του, έκαναν «γυαλιά καρφιά» λάθος εταιρεία και έβγαλε ολόκληρη ανακοίνωση η οργάνωση, για να ενημερώσει το κοινό ότι θα πληρώσει αποζημίωση για το… επαναστατικό λάθος. Πεθαίνω ειλικρινά να μάθω από ποια «τσέπη» θα πληρωθούν οι ζημιές. Και φυσικά πώς! Ιδιοχείρως με φάκελο στον ιδιοκτήτη; με iris; Τραπεζική επιταγή; Η σπουδή επανόρθωσης δείχνει δυο πραγματάκια: ή χτύπησαν φίλο ή είχε φίλους που ξέρουν τα «παιδιά». Σε κάθε περίπτωση είπαν να προλάβουν να διορθώσουν τη στραβή.

Ο Ανάλγητος