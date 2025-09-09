M. Συρεγγέλα: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τάζουν για το δημογραφικό και το στεγαστικό λεφτά που δεν έχουν

«Λέτε ότι η διακομματική έκθεση για το δημογραφικό βρίσκεται στο συρτάρι της Νέας Δημοκρατίας ενώ στην πραγματικότητα την έχετε κρύψει εσείς στο συρτάρι της Χαριλάου Τρικούπη και την αγνοείτε», δήλωσε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Μαρία Συρεγγέλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις», κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για την υποκριτική του στάση του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό.

Η βουλευτής υπογράμμισε πως ο κύριος Ανδρουλάκης αντιγράφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ του 2015 τάζει για το δημογραφικό και το στεγαστικό λεφτά που δεν έχει.

«Ανακοινώνετε μέτρα που όχι απλά δεν τα κοστολογείτε αλλά δεν σας νοιάζει και να τα κοστολογήσετε. Αυτές οι τακτικές μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση και στα αχρείαστα μνημόνια», είπε.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει υλοποιήσει την πλειοψηφία των προτάσεων από το 2019 έως και σήμερα. Από το 2008 οι κυβερνήσεις της ΝΔ είναι αυτές που έφερναν διαχρονικά όλες τις νομοθεσίες για την προστασία και το επίδομα μητρότητας, για να φτάσουμε σήμερα να τα δικαιούνται ισότιμα όλες οι μαμάδες. Και αυτό κάνει και σήμερα με τον παρόν νομοσχέδιο που βάζει ένα ακόμα λιθαράκι στην αντιμετώπιση του στεγαστικού», ανέφερε.

Και πρόσθεσε πως ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κουνούν το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία, ενώ εκείνοι στην πράξη μένουν άπραγοι.

«Σας προκαλώ να έρθετε στο βήμα και να πείτε σε κάθε ελληνική οικογένεια γιατί ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δηλώσατε παρών στο άρθρο 31 του 4808/21 που όριζε πως κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα ετών ή φροντιστής δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας. Να πείτε επίσης γιατί στο ίδιο νομοσχέδιο καταψηφίσατε την προστασία από την απόλυση για τους πατέρες», σημείωσε.

Ακόμα η ουλευτής χαρακτήρισε επίσης σημαντικές τις προβλέψεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, είπε ότι το νομοσχέδιο κάνει πράξη την κοινωνική αντιπαροχή και θα αξιοποιηθούν αναξιοποίητα ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου, τα οποία θα παραχωρηθούν στους ιδιώτες, με αντάλλαγμα την κατασκευή νέων σύγχρονων, ενεργειακών και λειτουργικών κατοικιών από τις οποίες το Δημόσιο θα κρατήσει, στην κατοχή του, τουλάχιστον 30%, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής στέγης.

Παράλληλα, όπως είπε, θα δοθεί δικαίωμα μίσθωσης, με δυνατότητα εξαγοράς, μετά από 10 χρόνια, ώστε οι δικαιούχοι να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Εισηγητική έκθεση νομοσχεδίου για την κοινωνική αντιπαροχή

Περισσότερα κίνητρα στους οικονομικούς φορείς της αγοράς, δίνει, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής, με στόχο να καταστεί πιο ελκυστική η υλοποίηση της σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη στέγη για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με τη δημιουργία στεγαστικού αποθέματος και την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης δημόσιας περιουσίας.

Το νέο καθεστώς κοινωνικής αντιπαροχής, όπως εξάλλου σημειώνεται, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σταθερό όσο και ευέλικτο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης ιδιωτικής περιουσίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να επιλέγει, κατά περίπτωση, τον βέλτιστο συνδυασμό ενεργειών για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη ανάπτυξης του ακινήτου που θα εκπονείται κατά τη διαδικασία ωρίμανσης της σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής.

Με τις τιθέμενες ρυθμίσεις, αναφέρεται στην έκθεση, καθίσταται δυνατή η θέσπιση προγραμμάτων κοινωνικής μίσθωσης, με βασικά χαρακτηριστικά:

α) την παροχή κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή ποιοτικά κατάλληλης και οικονομικά προσιτής στέγης, με βάση τις ανάγκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται στο πλαίσιο άσκησης της εθνικής στεγαστικής πολιτικής, και

β) τον καθορισμό μισθώματος κατά τρόπο ώστε να υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς για κατοικία αντίστοιχων ποιοτικών χαρακτηριστικών με την προς εκμίσθωση κοινωνική κατοικία.

Επίσης, με στόχο την προστασία της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά και με σαφήνεια, προβλέπεται η ισοβιότητα της τριτεκνικής ιδιότητας των γονέων κατ' αναλογία της διάταξης για τους πολυτέκνους.