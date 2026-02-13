Αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο τα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων της ΓΣΕΕ, εκδηλώθηκε κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» στην Ολομέλεια.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κατά την ομιλία του κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «υποκρισία» που δεν ψηφίζει επί της Αρχής την Κοινωνική Συμφωνία, παρόλο που όπως υποστηρίζει δήθεν «κόπτεται για τα δίκαια των εργαζομένων».

Αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία είπε ο κ. Λαζαρίδης πάνω από όλα είναι «μια ισχυρή δήλωση πολιτικής φιλοσοφίας που είναι η επιλογή του διαλόγου αντί της σύγκρουσης, της σύνθεσης αντί της επιβολής, της ευθύνης αντί του εύκολου λαϊκισμού» και καταλόγισε στην αντιπολίτευση «μια μηχανική άρνηση». Καταλόγισε, μεταξύ άλλων, στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αρνήθηκαν να πάρουν μέρος στον διάλογο όταν κλήθηκαν από το υπουργείο Εργασίας.

Αναφερόμενος στο θέμα της δικαστικής διερεύνησης του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου για την διαχείριση πόρων από τα Προγράμματα Κατάρτισης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε ότι «προφανώς έχει το τεκμήριο της αθωότητας γιατί ζούμε σε μια δυτική κοινωνία, αλλά ΠΑΣΟΚάρα είναι ο Παναγόπουλος. Επί σειρά ετών μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου, άρα αυτή την προσπάθεια που κάνετε να μας πείσετε ότι λίγο πολύ ο Παναγόπουλος είναι ΝΔ -όπως σας θυμίζω το κάνατε και με την κ. Καϊλή τότε που λέγατε πως ετοιμαζόταν να έρθει στη ΝΔ- αλλά αυτά ο ελληνικός λαός τα ξέρει πολύ καλά». Ο κ. Λαζαρίδης μάλιστα όξυνε την επίθεσή του προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας «πως εσείς ως ΠΑΣΟΚ είστε οι απολογούμενοι».

«Είστε τυφλωμένοι από αντιπολιτευτικό μένος»

Ο κ. Λαζαρίδης, καταλόγισε στην αντιπολίτευση ότι είναι «τυφλωμένοι από ένα αντιπολιτευτικό μένος, μόνο και μόνο για να ρίξετε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στέκεστε απέναντι στα Θέλω των εργαζομένων, τους οποίους δήθεν αγαπάτε και δήθεν στηρίζετε» και επέκρινε ειδικά το ΠΑΣΟΚ που όπως είπε «θέλει να κυβερνήσει τον τόπο».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σχολίασε και την χθεσινή ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας: «Καταλαβαίνω ότι η δημοσκοπική κατάρρευση του δημιουργεί νεύρα, το αντιλαμβάνομαι, ανθρώπινο είναι, πολιτική κάνουμε όλοι και όταν δεν πηγαίνουμε καλά έχουμε προβλήματα. Δεν περίμενα όμως σε καμία περίπτωση ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως θα έκανε μια ομιλία τόσο χαμηλού επιπέδου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έπεφτε τόσο χαμηλά. Έφτασε να χαρακτηρίζει την κυβερνητική παράταξη "τσίρκο"! Αυτό θα μπορούσα να σας το επιστρέψω αλλά ο πολιτικός πολιτισμός μας δεν μου το επιτρέπει, αλλά "τσίρκο" είναι τα κόμματα εκείνα που ένα μήνα πριν το συνέδριό τους δεν ξέρουν πως θα επιλεγούν οι σύνεδροί τους» και ζήτησε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «να πουν στον πρόεδρό τους να προσέχει τους χαρακτηρισμούς του, γιατί η ΝΔ δεν είναι "συμμορία", συμμορία εάν ξέρετε τι σημαίνει είναι το ΠΑΣΟΚ με τα σκάνδαλα του Κοσκωτά, του καλαμποκιού, του Χρηματιστηρίου, του Τσοχατζόπουλου που ήταν συναρχηγός σας, του Μαντέλη και τα μαύρα ταμεία… και ο κ. Ανδρουλάκης έρχεται και μας λέει ότι στη ΝΔ υπάρχουν "εσωτερικές συμμορίες";». Ο κ. Λαζαρίδης κατέληξε λέγοντας «να θυμίσετε, επίσης, στον κ. Ανδρουλάκη ο οποίος μας μιλάει για "γαλάζιες ακρίδες" και "γαλάζια σκάνδαλα" ότι ο μοναδικός προφυλακισμένος μέχρι τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κουμπάρος του».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Μάντζιος απάντησε στον κ. Λαζαρίδη ότι «κανείς δεν αμφισβήτησε ότι ο κ. Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ, υπήρξε μέχρι πρότινος πράγματι ενεργό μέλος του κόμματός μας. Και μάλιστα εμείς είμασταν εκείνοι που όταν ξεκίνησε μια έρευνα -για να μην διαδραματίσουν σε αυτή κανένα ρόλο οι κομματικές ιδιότητες και να διαμορφώσουν κανένα αποτέλεσμα- του αναστείλαμε την κομματική του ιδιότητα ως κάτι το αυτονόητο και αναγκαίο, σεβόμενη το τεκμήριο της αθωότητάς του» και πρόσθεσε πως «δεν θέλω, να ρωτήσω τι έχει κάνει η ΝΔ σε ανάλογες περιπτώσεις στελεχών που έχουμε ακούσαμε καταγέλαστες δικαιολογίες, δεν θα πέσω χαμηλά».

Ο κ. Μάντζιος, αναρωτήθηκε «ΠΑΣΟΚάρες είναι και εκείνοι που ενέκριναν τα Προγράμματα Κατάρτισης, που τα έλεγχαν, που τα διαχειρίστηκαν;» και πρόσθεσε «οι πρώην υπουργοί Εργασίας ο κ. Γ. Βρούτσης, ο κ. Αδ. Γεωργιάδης, η κ. Ν. Κεραμέως ΠΑΣΟΚάρες είναι; Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά την χώρα και δεν το ξέρουμε; Πότε αναλάβαμε και δεν μας το είπατε; Το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα στην Κυβέρνηση;».

Σχετικά με τα πολιτικού πολιτισμού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «είναι τουλάχιστον προκλητικό και σίγουρα υποκριτικό να ακούμε για πολιτικό πολιτισμό από τη ΝΔ που με κάθε τρόπο καταστρατήγησε το Σύνταγμα και δη το άρθρο 86 για την προστασία υπουργών από την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών -όχι την καταδίκη- για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως το ίδιο κάνατε και για τον κ. Καραμανλή για τα Τέμπη». Δεν μπορεί είπε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να μιλάτε για πολιτικό πολιτισμό όταν ο πρωθυπουργός προΐσταται της ΕΥΠ και ενώ υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που τον υποχρεώνει να ενημερώσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους λόγους παρακολούθησής τους αυτός αρνείται πισματικά; Λίγη ντροπή».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης του αντέτεινε ότι «επί της ουσίας δεν μου απαντήσατε τίποτα» και τον ρώτησε «κατηγορείτε την υπουργό Εργασίας κ. Κεραμέως, τον κ. Βρούτση, τον κ. Γεωργιάδη για κάτι; Αυτά τα Προγράμματα Κατάρτισης είναι προγράμματα που υλοποίησε αυτή μόνο η κυβέρνηση; Θέλετε να ξεφύγετε γιατί το στέλεχός σας, ο κ. Παναγόπουλος - για να συνεννοηθούμε- είχε την διαχείρισή τους και τώρα πάτε αυτό να το χρεώσετε στη ΝΔ» και σημείωσε ότι «αυτά τα προγράμματα ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, από το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αλήθεια, αμφισβητείτε αυτούς τους ελέγχους, την ευρωπαϊκή και ελληνική δικαιοσύνη, εάν "ναι", να μας το πείτε. Την Δικαιοσύνη δεν μπορείτε να την χρησιμοποιείται "αλα κάρτ" και όπου σας βολεύει είναι καλή και όπου "όχι" κακή». Και κατέληξε «κουραστήκαμε να ακούμε από το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να κυβερνήσει, αλλά έτσι όπως το πάει αυτή η "βελόνα" ούτε πάνω θα πάει, ούτε κάτω, θα είναι μια ευθεία γραμμή που θα σημάνει τον πολιτικό θάνατο του ΠΑΣΟΚ, εάν συνεχίσει έτσι».