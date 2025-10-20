Μ. Χρυσοχοΐδης για μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Στα ιερά και τα κοινά οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό 

Στα πράγματα που είναι και ιερά και κοινά, οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του «Αγνώστου Στρατιώτη», ενώ προανήγγειλε την κατάδειξη των «γνωστών-αγνώστων» παραβατικών, που ζημιώνουν, όπως είπε, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι των πολιτών.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με θέμα «Αστυνομική αυθαιρεσία και κατάχρηση εξουσίας στην Άνδρο», ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι το μνημείο των πεσόντων έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή [. . . ] Η Ακρόπολη, από εκείνη την εποχή, την κλασική εποχή.. Στην Ακρόπολη δεν πάμε να στήνουμε τσαντίρια. Υποθέτω, θα συμφωνήσετε κι εσείς. Όπως επίσης, στις εκκλησίες, στους ναούς δεν κάνουμε γκράφιτι. Ας συμφωνήσουμε ότι, στα πράγματα που είναι και ιερά και κοινά, οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό ως πολίτες και ως έθνος. Διαχρονικά. Πέρα από εσάς και από μένα, και πέρα και από τον καθένα μας, και η κάθε γενιά πρέπει να συμβάλλει στο να βελτιώνει αυτό που είναι τα ιερά και τα κοινά» τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα, και σε αναφορά της κας Κωνσταντοπούλου για την παρείσφρηση παρακρατικών «γνωστών-αγνώστων» που σχετίζονται, όπως είπε με την αστυνομία, σε λαϊκές διαδηλώσεις, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε: «Δεν είναι ''γνωστοί-άγνωστοι". Είναι πολύ γνωστοί. Εσείς μας λέτε για "γνωστούς-άγνωστους", χρόνια τώρα, καλλιεργώντας θεωρίες συνωμοσίας. Είναι πολύ γνωστοί. Και εγώ θα σας τους καταδείξω, σε λίγο. Θα έρθει η ώρα, πολύ σύντομα. Για να τους δείξουμε έναν-έναν. Ότι είναι πάρα πολύ γνωστοί. Είναι πάρα πολύ παραβατικοί, και είναι πολύ δραστήριοι στο να προκαλούν ζημιές σε βάρος των πολιτών, είτε των περιουσιών τους, μέχρι το να ζημιώνουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, όταν κάνουν αυτές τις γνωστές δραστηριότητες, στο Σύνταγμα και αλλού» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.