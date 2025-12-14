M. Χρυσοχοΐδης: Ψέματα ότι η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει πλαστικές σφαίρες - Έρχονται κι άλλες συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστής και ως το «Ελληνικό FBI» και την επιχείρηση εξάρθρωσης των εγκληματικών μονάδων που εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο υπουργός προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας νέες συλλήψεις.

«Δύο υποθέσεις έχουν πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης και πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιάσει η υπηρεσία αυτή» ανέφερε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι ήδη έχουν ελεγχθεί 6 χιλιάδες και πλέον ατομικά ΑΦΜ, ενώ έχουν δεσμευτεί 33 εκ για παράνομες επιδοτήσεις που κατεβλήθησαν σε κάποιους αχρεωστήτως.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοϊδη, η ΔΑΟΕ στους 13 μήνες λειτουργίας της έχει συλλάβει 1.900 κατηγορούμενους και οι 550 εξ αυτών είναι προφυλακισμένοι, ενώ συμπλήρωσε πώς έχει προχωρήσει στην αποδόμηση 157 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στη διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, άπατες και λαθρεμπορία.

Απουκρούοντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για βία κατά των αγροτών, ο υπουργός απάντησε από το βήμα της Βουλής: «Πού το βλέπετε αυτό το έργο, την καταστολή; Σε ποια ταινία; Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;. Σοβαρολογείτε, όταν λέτε αυτά, πιστεύετε ότι η κοινή γνώμη πιστεύει ότι αυτές τις ημέρες, υπήρχε καταστολή και έδειρε η αστυνομία τους αγρότες; Αλήθεια! Πού απευθύνεστε, σε ηλιθίους; Τί είμαστε εδώ μέσα, λωτοφάγοι; Όχι ψέματα» και απέρριψε τα περί πλαστικών σφαιρών λέγοντας «η ΕΛΑΣ δεν διαθέτει πλαστικές σφαίρες. Τί ψέματα είναι αυτά που λέτε εδώ μέσα; Τα ακούνε οι άνθρωποι έξω και νομίζουν ότι εμείς εφαρμόζουμε τέτοιες μεθόδους καταστολής.

Που να τις βρούμε τις πλαστικές σφαίρες, για όνομα του Θεού» και συμπλήρωσε «ότι η Αστυνομία στην Ελλάδα κάνει την δουλειά της. Απόδειξη: 1.170 διαδηλώσεις, πορείες και κινητοποιήσεις, 450 πορείες έγιναν μόνο για το Παλαιστινιακό και δεν έχουμε ούτε έναν τραυματία πολίτη. Έχουμε τραυματίες αστυνομικούς, όπως στην Κρήτη, από τις επιθέσεις που δέχθηκαν από κάποιους εκεί, απαράδεχτους ανθρώπους».

Σχετικά με τις εκδηλώσεις για τον Γρηγορόπουλο, ο υπουργός είπε «υπήρξε καμία καταστολή στην πορεία ή στο Πολυτεχνείο; Μην λέτε ψέματα εδώ μπροστά μου! Εάν θέλετε εσείς να σπάσουν κάποιοι τις περιουσίες των ανθρώπων, να ξέρετε ότι δεν θα μπεί κανείς πια στις γειτονιές να σπάει και να ρημάζει και τις περιουσίες των ανθρώπων. Πού είναι αυτό γραμμένο, σε ποιο Σύνταγμα και ποιο Νόμο, σε ποια Δημοκρατία; Πότε γράφτηκαν αυτά; Τελεία και παύλα, δεν θα αφήσουμε κανένα να καταστρέφει το κατάστημα και την περιουσία του καθενός. Αυτά τελείωσαν. Όπως κι αυτοί που δεν είχαν καμία δουλειά μέσα στα Πανεπιστήμια και έκαναν καταλήψεις. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους σπουδαστές, στους διδάσκοντες και στον ελληνικό λαό».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην τρομοκρατική επίθεση στην ακτή του Μπόντι του Σίνδεϊ και στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ είπε πως «εκφράζουμε τον αποτροπιασμό και την καταδίκη μας», σημειώνοντας ότι αυτές οι επιθέσεις θα πρέπει να μας κινητοποιούν για να λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου η Δημοκρατία μας να οπλίζεται με όλα εκείνα τα απαραίτητα νόμιμα όπλα προκειμένου να αντιμετωπίσει τους δολοφόνους».

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο αριθμό αστυνομικών, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες έχουμε μια Αστυνομία και όχι πολλές.

«Μεγάλο ζήτημα και προτεραιότητα»

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοίδης, «αποτελεί μεγάλο ζήτημα και προτεραιότητα για το υπουργείο, η ασφάλεια και η αστυνόμευση των πόλεων».

«Οι αστυνομικοί είναι καθημερινά δίπλα στον πολίτη σε όλες τις πόλεις της χώρας και η εγκληματικότητα έχει μειωθεί αισθητά», υπογράμμισε. Όπως ανέφερε, «η 'Αμεση Δράση δέχεται κάθε χρόνο πάνω από 2 εκ τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών».

Πρόσθεσε δε, ότι «η νέα δράση για την ασφάλεια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με τους 350 αστυνομικούς που κάνουν ελέγχους διαρκώς σε 24ωρη βάση, επέφερε πολύ σπουδαία αποτελέσματα».

«Εδώ και έξι μήνες έγιναν 15.240 έλεγχοι, 2.000 συλλήψεις για κλοπές, ναρκωτικά, ληστείες, όπλα», σημείωσε.

Έμφαση έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και στα τροχαία ατυχήματα, επισημαίνοντας ότι «το 2025 υπάρχει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα και ταυτόχρονα και πρόκληση για να συνεχιστεί η αυστηρή αστυνομική επιτήρηση των δρόμων». «Έχουμε 120 λιγότερους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα.

Το προηγούμενο τριήμερο η τροχαία στην Αττική πραγματοποίησε 17.500 αλκοτέστ», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει κανένα άβατο, σε καμία περιοχή και προστατεύονται πλέον οι ευάλωτοι πολίτες που υφίσταντο συστηματικά την παραβατικότητα και την πίεση σε ορισμένες περιοχές», τόνισε, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα αποτελέσματα των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

«Τα 63 γραφεία τα οποία δημιουργήθηκαν, ένα σε κάθε νομό, το 2025 δέχτηκαν 19.500 καταγγελίες θυμάτων με τους δράστες να φθάνουν στους 12.500.

Οι ίδιες υπηρεσίες, μετέφεραν 1300 θύματα, έλαβαν μέτρα ασφάλειας για 1600 θύματα και έχουν εξασφαλίσει τη ζωή 500 γυναικών ενώ 5.240 θύματα έχουν εγκαταστήσει το «πάνικ μπάτον» και 400 και πλέον κατηγορούμενοι από τους κακοποιητές, είναι στη φυλακή», υπογράμμισε.