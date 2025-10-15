Λιποθυμικό επεισόδιο στη Βουλή είχε η Μ. Αθανασίου της Ελληνικής Λύσης - Είναι καλά στην υγεία της

Λιποθυμικό επεισόδιο στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, είχε λίγο μετά τις 11 το βράδυ η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου.

Η κυρία Αθανασίου είχε ολοκληρώσει την ομιλία της στο βήμα της Ολομέλειας όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην αίθουσα και να διακοπεί η συνεδρίαση.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έτρεξε να ειδοποιήσει τον γιατρό της Βουλής, ενώ ο κ. Τζανακόπουλος κατέβηκε από το βήμα και έσπευσε προς τα έδρανα που βρισκόταν η κυρία Αθανασίου, όπως έκαναν και άλλοι συνάδελφοί της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυρία Αθανασίου συνήλθε γρήγορα, ενώ κοντά της βρέθηκε και ο γιατρός της Βουλής.

Λόγω της αδιαθεσίας της Μαρίας Αθανασίου η συνεδρίαση στην Ολομέλεια για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας διακόπηκε.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση θα ξεκινήσει αύριο στις 9 το πρωί προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου και στις 10 το πρωί να διεξαχθεί η προγραμματισμένη ονομαστική ψηφοφορία.

Πηγές: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ