Λευκός Οίκος: Ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας (pics&vid)

Με λαμπρότητα επέστρεψε στον Λευκό Οίκο η ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στον ελληνισμό, καθώς η ελληνική και η ιρλανδική κοινότητα είναι οι μόνες εθνικές ομάδες στις ΗΠΑ που γιορτάζουν κάθε χρόνο την εθνική τους επέτειο στον Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη εκδήλωση πέρα από τον ισχυρό επικοινωνιακό της χαρακτήρα, προσφέρει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία στην ελληνοαμερικανική κοινότητα για να μεταφέρει μηνύματα στην αμερικανική πολιτική ηγεσία.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν εμφανίστηκε καταχειροκροτούμενος στην αίθουσα μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο. Λίγο νωρίτερα, οι δύο πλευρές είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, στην οποία ο Αρχιεπίσκοπος φέρεται να ζήτησε τη στήριξη των ΗΠΑ για τη διασφάλιση των θρησκευτικών ελευθεριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε ελπιδοφόρα τη μεταστροφή του κλίματος που παρατηρείται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή η αναθέρμανση πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για την απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων και τον τερματισμό της παράνομης κατοχής στην Κύπρο.

Στην εκδήλωση τον Πρόεδρο Μπάιντεν συνόδευε η αδελφή του Βάλερι, η οποία διατηρεί στενή σχέση με την Ελλάδα και μάλιστα είχε παραβρεθεί το προηγούμενο βράδυ στο κλειστό δείπνο που είχε διοργανώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον προεδρικό ξενώνα (Blair House) προς τιμήν της 25ης Μαρτίου. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος, η Τζιλ Μπάιντεν δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, καθώς βρίσκεται στο Τενεσί λόγω της αιματηρής ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε πρόσφατα σε σχολείο της πολιτείας.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, τα φώτα στράφηκαν στη γνωστή Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιό, Ρίτα Γουΐλσον, η οποία συνοδευόταν από τον χολιγουντιανό αστέρα και σύζυγό της Τομ Χανκς. Η κ. Γουΐλσον ανέβηκε στη σκηνή και κάπως έτσι οι μελωδίες του γνωστού τραγουδιού του Σταμάτη Κόκοτα «μια παρένθεση και μόνο» άρχισαν να ταξιδεύουν στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου, καθώς η ηθοποιός επέλεξε να ερμηνεύσει για πρώτη φορά δημόσια ένα τραγούδι στα ελληνικά, τιμώντας με αυτό τον τρόπο την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν εμφανίστηκε να αστειεύεται ευδιάθετος με την Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιό, λέγοντας «το ταλέντο σου είναι εκπληκτικό, αλλά το μόνο πράγμα που με ανησυχεί είναι το γούστο σου στους άντρες», ενώ σε άλλο σημείο ανάφερε «είμαι λίγο ανήσυχος, η αδερφή μου (Βάλερι) κάθεται δίπλα στον Τομ Χανκς». Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τον Τομ Χανκς να τους συνοδεύσει στη σκηνή, με τον γνωστό ηθοποιό να παίρνει τη σκυτάλη και να λέει «ναι δεν είμαι Έλληνας, αλλά είχα την καλή ιδέα να παντρευτώ μια Ελληνίδα». Τόσο η Ρίτα Γουΐλσον όσο και ο Τομ Χανκς απέκτησαν τιμητικά την ελληνική υπηκοότητα το 2020.

Η εκδήλωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας δεν είχε πραγματοποιηθεί με τη καθιερωμένη της μορφή τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς το 2020 είχε αναβληθεί, λόγω της έναρξης της πανδημίας. Το 2021 είχε διοργανωθεί μια ψηφιακή εκδήλωση, ενώ το 2022 είχε κριθεί σκόπιμο να μετατοπιστεί για τον Μάιο, με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιούσε τότε επίσημη επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν μίλησε σε προσωπικό τόνο για τους στενούς δεσμούς του με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, μια σχέση που πάει πίσω πολλές δεκαετίες, καθώς ξεκίνησε όταν αποφάσισε να διεκδικήσει τη θέση γερουσιαστή στο Ντέλαγουερ σε ηλικία μόλις 29 χρονών. Από τότε και σε κάθε βήμα της πολιτικής του διαδρομής, οι Ελληνοαμερικανοί έχουν βρεθεί στο πλάι του.

Για παράδειγμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν παρέλειψε να μνημονεύσει πολλές φορές και τον εκλιπόντα πρώην γερουσιαστή, Πολ Σαρμπάνη, που ήταν ο μέντορας του για τα ελληνικά θέματα. Γυρίζοντας πάνω στη σκηνή, αντίκριζε παντού φιλικά πρόσωπα, αναφερόμενος προσωπικά στον πατέρα Αλέξανδρο Καρλούτσο, στους λομπίστες Άντι και Μάικ Μάνατο, και στον Ντένις Ασάνις, πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ. Μάλιστα, μια ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν ο Πρόεδρος Μπάιντεν προχώρησε προς την πλευρά του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ και του είπε αστειευόμενος «έχουμε έναν κύριο που κάθεται εκεί που νομίζω ότι πρέπει να είναι Έλληνας».

