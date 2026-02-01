Λ. Τσαβδαρίδης: Στο ΥΠΑΑΤ τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της Ημαθίας

Τη δρομολόγηση λύσεων για τον χαρακτηρισμό ιδιωτικών βοσκοτόπων ως «μη επιλέξιμων», που οδήγησε στη στέρηση αγροτικών ενισχύσεων από παραγωγούς της Ημαθίας, έθεσε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, συνοδεύοντας εκπροσώπους του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας και του Συνεταιρισμού Δασοκτήματος Σελίου.

Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα των βοοτρόφων για την άμεση καταβολή συμπληρωματικής ενίσχυσης 40 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του κτηνοτροφικού κόσμου και ενός βιώσιμου μέλλοντος για την ελληνική ύπαιθρο.

Συγκεκριμένα,ο κ. Τσαβδαρίδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόσο με τον υπουργό Κώστα Τσιάρα όσο και με τον αρμόδιο υφυπουργό Χρήστο Κέλλα, συνοδεύοντας τον πρόεδρο και μέλη του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας Γιάννη Βουγιούκα, Δημήτρη Κελεπούρη και Γιώργο Πολιτίκο καθώς και τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δασοκτήματος Σελίου Γιώργο Πιτούλια.

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν ανάδειξη ενός ιδιαίτερα σημαντικού προβλήματος για τον κτηνοτροφικό κόσμο του νομού που σχετίζεται με τον χαρακτηρισμό ιδιωτικών βοσκοτόπων και άλλων εκτάσεων στην Ημαθία ως «μη επιλέξιμων». Η εξέλιξη αυτή είχε ως άμεση συνέπεια τη μη καταβολή των δικαιούμενων ενισχύσεων σε σημαντικό αριθμό παραγωγών της περιοχής μας, δημιουργώντας εύλογη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο.

Ως εκ τούτου, συζήτησα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου τη δυνατότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα επ' ωφελεία όσων παραγωγών επλήγησαν άδικα.

Δεύτερο σημαντικό θέμα στην ατζέντα της συζήτησης, αφορούσε την εξέλιξη ενός ζητήματος που είχα θέσει στο τραπέζι ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2025 σε σχετική συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον υπουργό κ. Τσιάρα, συνοδευόμενος πάλι από τον πρόεδρο και μέλη του Βοοτροφικού Συλλόγου της Βέροιας και αφορά το αίτημα των βοοτρόφων εκτροφέων όλης της χώρας για περαιτέρω στήριξη του κλάδου.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε εκ νέου η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών καταβολής μιας συμπληρωματικής ενίσχυσης ύψους 40 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο για τις σφαγές βοοειδών, στο πλαίσιο του Μέτρου Γ της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2024 σε όσους παραγωγούς το δικαιούνται και επί του παρόντος δεν την έχουν λάβει.

Τόνισα δε ότι η συμπληρωματική αυτή ενίσχυση, θα αποτελέσει μια κρίσιμη ανάσα για τους δικαιούχους, με τον υπουργό να τονίζει ότι το ζήτημα αυτό ήδη εξετάζεται θετικά από τον ίδιο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και στόχο ένα σταθερό και βιώσιμο μέλλον για τους Έλληνες κτηνοτρόφους.

Με αφορμή και τον εορτασμό του Αγίου Τρύφωνος, προστάτη των αγροτών, δεν παρέλειψα να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αγροτικό κόσμο, επισημαίνοντας ότι η τιμή στον ανθρώπινο μόχθο της υπαίθρου δεν εξαντλείται σε εορτασμούς και ευχές, αλλά αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη.