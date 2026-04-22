Κυριάκος Μητσοτάκης: Πυκνό πρόγραμμα με ευρωπαϊκές επαφές και συνάντηση με Μακρόν

Πυκνό είναι τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με έμφαση σε ευρωπαϊκά ζητήματα, διμερείς σχέσεις και οικονομική συνεργασία.

Αύριο, Πέμπτη, στις 9:30 το πρωί, ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου την πρωθυπουργό της Λετονίας Evika Siliņa, σε μια συνάντηση που αναμένεται να επικεντρωθεί στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τη συνεργασία των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, στις 11:00, θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας Valdis Dombrovskis, ενώ στις 12:30 θα ακολουθήσει συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης Marta Kos, επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα συμμετάσχει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου.

Το ίδιο απόγευμα, στις 19:30, θα συμμετάσχει σε δημόσια συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα Καθημερινή με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη - Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών.

Το πρωί του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», ενώ στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά τη συνάντηση, θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το εντατικό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών για το μέλλον.