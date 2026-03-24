Κυρ. Πιερρακάκης για Κάθετο Διάδρομο: Αναβαθμίζεται γεωπολιτικά η Ελλάδα (vid)

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε την Τρίτη σε συνέντευξη του στο ΣΚΑΪ πως οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που έχει κλείσει η κυβέρνηση (όπως ο Κάθετος Διάδρομος και η συμφωνία για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με την Chevron) ενισχύουν τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας.

Αναφερόμενος στο ενεργειακό και απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι συγκεκριμένες συμφωνίες της κυβέρνησης έχουν φέρει σε καλύτερη θέση την Ελλάδα, ο κ. Πιερρακάκης είπε «εννοείται πως είμαστε σε καλύτερη θέση. Αυτές οι συμφωνίες είναι σπουδαίες».

Ο ΥΠΕΘΟ τόνισε πως αυτές οι συμφωνίες «οφείλουν να προχωρήσουν και θα προχωρήσουν. Το αναφέρουμε και διεθνώς, το αναφέρει και ο πρωθυπουργός διεθνώς».

Συμπλήρωσε πως «η Ελλάδα έχει μια σπουδαία γεωγραφική θέση, που της δίνει συγκεκριμένες γεωπολιτικές δυνατότητες. Αυτές οι συμφωνίες αναβαθμίζουν τη θέση μας περαιτέρω και αυξάνουν το "βάρος" μας γεωπολιτικά. Είναι αυτονόητο πως θα τις κάνουμε και με αυτές "παντρεύεται" η άμυνα, η εξωτερική πολιτική και η ισχυρή οικονομία. Το ένα αλληλεπιδρά με το άλλο».