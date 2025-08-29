«Στόχος η βελτίωση της καθημερινότητας που θα μας απασχολήσει και στη ΔΕΘ με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν για την οικονομική πολιτική, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Θέλω στην εμβληματική καινοτομία των 4 νέων μη κρατικών πανεπιστημίων από τη φετινή χρονιά, μια μεταρρύθμιση που καθυστέρησε δεκαετίες», ανέφερε παράλληλα.

Αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε πως αυτά θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους θέτοντας σε εφαρμογή μία μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες στη χώρα μας

Τα κύρια σημεία της τοποθέτησης του πρωθυπουργού:

«Στόχος μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας που θα μας απασχολήσει και στη ΔΕΘ με τις ανακοινώσεις για την οικονομική πολιτική.

Σε δυο πρωτοβουλίες θέλω να σταθώ, η μία του Παιδείας για όλες τις βαθμίδες, για τα σημαντικά βήματα προόδου, ΄πως τους διαδραστικούς πίνακες και τη ρομποτική, συνιστούν μια κεντρική πολιτική της κυβέρνησης, καθε παιδί να έχει πρόσβαση στα εργαλεία του 21ιου αιώνα. Δεν αρκούν οι ψηφιακοί πίνακες πρέπει και οι δάσκαλοι να έχουν τα εργαλεία. Αναβαθμίζονται τα μουσικά σχολεία και το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο θα παρουσιαστεί μια πρωτοβουλία με μια εταιρεία ΑΙ.

Έχουν γίνει 10.000 διορισμοί εκπαιδευτικών και χαίρομαι για την εξέλιξη και την ανταπόκριση για το Μαριέττα Γιαννάκου και τα σχολεία που αναβαθμίστηκαν και την πλήρη αναμόρφωση των εξωτερικών χώρων.

Τα πρώτα Ωνάσεια σχολεία θα λειτουργήσουν φέτος και θα σταθώ και στην εμβληματική καινοτομία των 4 νέων μη κρατικών πανεπιστημίων. Μια μεταρρύθμιση που καθυστέρησε δεκαετίες. Αποδεικνύεται πόσο αυστηρός είναι ο έλεγχος με τη μη αδειοδότηση. Νίκη της κυβέρνησης και της απλής λογικής.

Η οικονομική πρόοδος και το ν/σ για την ίδρυση επιχειρήσεων είναι σημαντική πρωτοβουλία, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και θα επικυρωθούν τα μέτρα που αποφάσισε το συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Βάζουμε τέλος στο παλιό μοντέλο.

Έχουμε μια πρωτοβουλία για το πλαίσιο αδειοδότησης των περιφεριακών σταθμών αλλά και το μητρώο για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Τέλος, να αναφερθώ στην κωδικοποίηση όλων των διατάξεων, μια μεταρρύθμιση που θα βοηθήσει τους πολίτες και είναι το πρώτο βήμα καθώς θα έρθουν και άλλες εξαγγελίες για την πολεοδομία».

Αναλυτικά τα θέματα της ατζέντας:

Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς - Προετοιμασία και καινοτομίες,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής,

Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία,

Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.