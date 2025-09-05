Κυρ. Μητσοτάκης για θάνατο Ν. Παπαδάκη: Αποχαιρετώ έναν παθιασμένο μελετητή του Εθνάρχη από την Κρήτη

Τη θλίψη του για το θάνατο του γενικού διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Νίκο Παπαδάκη εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τον χαρακτηρίζει ως παθιασμένο μελετητή του έργου και της ζωής του Εθνάρχη, ακούραστο ερευνητή που ανέδειξε άγνωστες πτυχές της ιστορίας μας με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και σημειώνει ότι η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης περνά στη νέα γενιά ερευνητών, την οποία ο Παπαδάκης στήριζε και ενθάρρυνε.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Νίκο Παπαδάκη. Έναν παθιασμένο μελετητή του έργου και της ζωής του Εθνάρχη απο την Κρήτη. Και έναν ακούραστο ερευνητή που ανέδειξε άγνωστες πτυχές της φυσιογνωμίας του παράλληλα με στιγμές της νεότερης ιστορίας μας. Με ακρίβεια και πέρα από δογματισμούς και τοπικά στεγανά.

Η δίτομη βιογραφία του Βενιζέλου, το εμβληματικότερο απ’ τα έργα του, αποτελεί ένα συναρπαστικό - κυριολεκτικά ανεκτίμητο - ανάγνωσμα για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Είχα, μάλιστα, την ευκαιρία να είμαι απ’ τους πρώτους του αναγνώστες καθώς ο Νίκος με τιμούσε με τη φιλία του, διατηρώντας μία οικογενειακή σχέση πολλών δεκαετιών. Η απώλειά του γίνεται, έτσι, για εμένα ακόμη πιο οδυνηρή.

Η σκυτάλη της διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και της μελέτης προσωπικοτήτων που ταυτίστηκαν με τη διαδρομή της χώρας περνά, τώρα, στην επόμενη γενιά των ερευνητών και επιστημόνων μας. Μία γενιά στην οποία ο Παπαδάκης πίστευε. Την βοηθούσε και την ενθάρρυνε. Γι’ αυτό και είμαι σίγουρος ότι η ζωή και το έργο του θα παραμείνουν οδηγοί τους.

Η σκέψη μου στην οικογένειά του και στους αμέτρητους φίλους του στην Κρήτη και ολόκληρη την Ελλάδα».