Κυρ. Μητσοτάκης για Chevron, Helleniq Energy: Μετατρεπόμαστε σε σημαντικό ενεργειακό παίχτη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την Τετάρτη τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η κοινή προσφορά που κατέθεσαν η αμερικανική Chevron και η Helleniq Energy στον διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Μιλώντας από το Χαϊδάρι στο πλαίσιο επίσκεψης του, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως «είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό "παίκτη" στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τη συνάντηση που θα έχει την Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπούργκουμ, « για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς τον στρατηγικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας».

Τα μέτρα της ΔΕΘ

Μιλώντας για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «είμαστε σε θέση να μπορούμε σήμερα να επιστρέφουμε στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης ακριβώς επειδή η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, επειδή μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε τα δημοσιονομικά περιθώρια για να μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία».

Συμπλήρωσε πως «προτεραιότητά μας, πρώτα και πάνω από όλα, είναι οι οικογένειες με παιδιά. Για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα και για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας με παιδιά, κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ σε αυτή την έκταση στην πατρίδα μας, κάτι πολύ απλό: όσο περισσότερα παιδιά έχετε, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνετε.

Αυτό θα το δει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος στη μισθοδοσία του από τον Ιανουάριο του 2026. Και οι αυξήσεις -νομίζω ότι είδατε και τα παραδείγματα από το Υπουργείο Οικονομικών είναι πράγματι πολύ σημαντικές, ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν παιδιά».

Μιλώντας για τα μέτρα προς τους νέους, ο κ. Μητσοτάκης είπε «Πολύ απλά λέμε: μέχρι 25 ετών μηδέν φόρος εισοδήματος. Δουλεύεις και δεν πληρώνεις φόρο. Και από 25 μέχρι 30 ο φόρος εισοδήματος πέφτει από το 22% στο 9%, άρα πληρώνεις πολύ λιγότερο φόρο σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωνες πριν.

Είναι και αυτή μια έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς, η οποία πολλές φορές αισθάνεται -και μας το λένε κιόλας- προβληματισμένη, ανήσυχη».

Επίθεση στον Τσίπρα και εκλογές το 2027

Αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης άφησε ξανά αιχμές εναντίον τους, λέγοντας πως η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, πριν από 10 χρόνια, όταν η Νέα Δημοκρατία, 14 Αυγούστου του 2015 ήταν, έβαλε πλάτη, στήριξε τη χώρα, υπέστη το κόστος του 3ου μνημονίου.

Εξαπάτησε μετά -θέλω να θυμίσω- ο κ. Τσίπρας τους πολιτικούς αρχηγούς, οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, για να εφαρμόσει τελικά ένα 3ο μνημόνιο το οποίο «τσάκισε» τη μεσαία τάξη στους φόρους και έκανε την Ελλάδα ουραγό της Ευρώπης.

Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αφήσαμε την περίοδο αυτή πίσω με πολλή προσπάθεια. Αλλά πρέπει να ξέρετε κάτι: αυτό το οποίο χτίζεται βήμα - βήμα, μπορεί υπό προϋποθέσεις να γκρεμιστεί γρήγορα».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμα πως «θα τιμήσουμε την εντολή την οποία μας δώσατε και θα ξαναδώσουμε ραντεβού στις κάλπες -παρά τα όσα κάποιοι μπορεί να πιστεύουν- την άνοιξη του 2027, για να κριθούμε συνολικά για το έργο μας».