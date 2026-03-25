Κυρ. Μητσοτάκης: Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα

«Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο μετά το τέλος της παρέλασης στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου.

«Ο βοριάς που φύσηξε σήμερα στο Σύνταγμα ήταν ένας άνεμος ελπίδας και αισιοδοξίας», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν είτε από κοντά είτε από την τηλεόραση την εντυπωσιακή παρέλαση μόνο υπερηφάνεια αισθάνθηκαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Για αυτό το αόρατο νήμα που ενώνει τους εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς με τα υπερσύγχρονα drones», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η σκέψη μας τέτοιες στιγμές πρωτίστως στους Έλληνες της ομογένειας, χρόνια πολλά», κατέληξε ο πρωθυπουργός.