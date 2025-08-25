Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας

Για πολιτική εξαπάτηση κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ κυβερνητικές πηγές, οι οποίες ζητούν την απόσυρση της ανακοίνωσης του τομέα Οικονομικών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θέτουν, όπως λένε χαρακτηριστικά, αμείλικτα ερωτήματα για την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ.

Επισημαίνουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν εξηγεί πώς θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα που προτείνει, όπως τον 13ο μισθό στο δημόσιο, ο οποίος απαιτεί πόρους ίσους με τον συνολικό διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Οι κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ενώ η κυβέρνηση έχει μειώσει 72 φόρους από το 2019.

Τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά πρόσθετες παροχές χωρίς να παρέχει ρεαλιστικές λύσεις χρηματοδότησης, ακολουθώντας «φτηνή» αντιπολίτευση, και εκθέτει την ανεπάρκειά του σε κρίσιμα οικονομικά ζητήματα, όπου απαιτείται ειλικρίνεια και υπευθυνότητα προς τους πολίτες.

Αναλυτικά οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν:

«Όσο κι αν συνεχίζουν στο ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, με επίκεντρο την οικονομία, δεν θα αποφύγουν τη βάσανο της αλήθειας.

Μετά τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τα αναπάντητα ερωτήματα αυξάνονται και είναι αμείλικτα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

- Θα αποσύρει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ τη σημερινή ανακοίνωση με την οποία προσπάθησε να εξαπατήσει τους πολίτες παραθέτοντας την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, όπου ήδη συνυπολογίζεται ο πληθωρισμός, και συγκρίνοντας την ξανά με τον πληθωρισμό με σκοπό να εμφανίσει παραποιημένη εικόνα για την ελληνική οικονομία;

- Θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ από που θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα που εξαγγέλλει, όταν μόνο η υπόσχεση για 13ο μισθό στο δημόσιο απαιτεί 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος;

- Έχουν καταλάβει στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών εσόδων και φόρων και κυρίως έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν να αυξάνονται τα έσοδα με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές;

- Είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να καταγγέλλουν την κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων, που προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από την άλλη να ζητούν πρόσθετες παροχές για τους πολίτες;

- Θα μας πουν, επιτέλους, έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν από το 2019 έχουμε μειώσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους;

Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας όμως το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκθέτουν την ανεπάρκεια τους σε ζητήματα σοβαρά, όπου οι πολίτες απαιτούν ειλικρίνεια και υπευθυνότητα».