Κομισιόν: Οι προτάσεις της για ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την αναμόρφωση των κανόνων της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να προσπαθήσει να αυξήσει τη χρήση των συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερές τιμές, να προστατεύσει τους καταναλωτές από τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών και να επιταχύνει τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Η ΕΕ διέθετε επί πάνω από είκοσι έτη μια αποδοτική, καλά ενοποιημένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία επέτρεψε στους καταναλωτές να αποκομίσουν τα οικονομικά οφέλη μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας, εξασφάλιζε τον ενεργειακό εφοδιασμό και προωθούσε τη διαδικασία της απανθρακοποίησης» , αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι «η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατέδειξε την ανάγκη ταχείας προσαρμογής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να στηρίζει αποτελεσματικότερα την πράσινη μετάβαση και να παρέχει στους καταναλωτές ενέργειας, τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις, ευρεία πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες και μη ορυκτές πηγές.»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε πέρυσι ότι θα αναθεωρήσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετά τις περικοπές στις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου που ακολούθησαν την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία και οδήγησαν τις ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδα ρεκόρ, αναγκάζοντας τις βιομηχανίες να κλείσουν και αυξάνοντας τους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

