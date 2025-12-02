Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό hub

Εκτενή αναφορά έκανε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στις ιστορικές συμφωνίες για την ενέργεια και τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, στην ομιλία που πραγματοποίησε στο 36ο Ετήσιο Greek Economic Summit (GES2025), του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια και την τεχνολογία, ενώ είπε μεταξύ άλλων: «Προωθούμε την Ελλάδα ως Hub ενέργειας, γιατί η ενέργεια είναι η ραχοκοκαλιά της Εθνικής ασφάλειας. Θα διασφαλίσουμε την θαλάσσια σταθερότητα στο Αιγαίο».

Αναφορά έκανε και στην χρονική διάρκεια των εμπορικών συμφωνιών, επισημαίνονται ότι έχουν 20ετή διάρκεια και καθιστούν την Ελλάδα πύλη για εισόδου αμερικανικού LNG προς την Κεντρική και NA Ευρώπη. Η προοπτική φυσικά είναι η σταδιακή υποκατάσταση του ρωσικού αερίου. Να αναφέρουμε ότι το οικονομικό αποτύπωμα της συμφωνίας θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ στη διάρκεια ζωής του.

«Πρέπει να επεκτείνουμε τις συνεργασίες στο LNG, ειδικά στην Αλεξανδρούπολη» πρόσθεσε η πρέσβης, προφανώς επειδή εκεί βρίσκεται ένα από τα πιο εμβληματικά hub FSRU στην Ελλάδα.

Οι νέες τεχνολογίες

Σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η κυβερνοασφάλεια και η Τεχνητή Νοημοσύνη η πρέσβης επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ και αξιοποιεί όλες τις τεχνολογίες. «Θέλουμε συνεργασίες με αμερικανικά κεφάλαια και ελληνικό ταλέντο» είπε και πρόσθεσε ότι την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή θα επισκεφθεί hubs στη Θεσσαλονίκη.

Στο τέλος σημείωσε ότι 100.000 Αμερικανοί εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ 1,5 εκατ. τουρίστες την επισκέπτονται κάθε χρόνο, γεγονός που δείχνει τις στενές σχέσεις των δύο χωρών.

Να σημειώσουμε ότι το GES2025 αποτελεί κορυφαία οικονομική σύνοδο, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηματίες και θεσμικούς παράγοντες από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Εστιάζει στη δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων δεσμών μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στους στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας