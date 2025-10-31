Καρανίκας κατά Τσίπρα: Έχασε από τον Μητσοτάκη όχι γιατί δεν είχε ινστιτούτο, αλλά γιατί δεν έπειθε

Σφοδρή κριτική άσκησε ο Νίκος Καρανίκας, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, τόσο στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του, κάνοντας λόγο για «ακραία θλίψη», για «απροκάλυπτη κοροϊδία», κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι «μας κοροϊδεύει μπρος στα μάτια μας».

«Νέα λιγούρια της πολιτικής» και «αναίσθητους αμοραλιστές επιστήμονες» χαρακτηρίζει τα στελέχη του Ινστιτούτου, ο κ. Καρανίκας, θέτοντας το ερώτημα «από πότε οι κοινωνικές ανάγκες είναι υπόθεση της επιστήμης και όχι της πολιτικής δηλαδή διεκδίκηση, διαχείρηση, κυβέρνηση, δημοκρατία; Επιστήμονες στην κοροϊδία οι ευαισθητούληδες».

«Ντροπή σας για την συμμετοχή σας σ’ υτή την κοροϊδία. Το ινστιτούτο είναι μια επιλογή του ενός, και όχι κάτι συλλογικό. Ήταν απόφαση και δυνατότητα του Τσίπρα και επειδή κανείς δεν είναι μόνος τους σ’ αυτή τη ζωή έτσι και ο Τσίπρας από το 2019 έχει τον δικό του στενό του κύκλο, το γραφείο της πολλαπλής ήττας με το οποίο κινείται με σκοπό την επιστροφή του», αναφέρει αρχικά ο Νίκος Καρανίκας.

Και συνεχίζει: «''Rebranding'' το ονόμασε καλοί μου ευαίσθητοι ανεξάρτητοι επιστήμονες και επιστρέφει ανανεωμένος σε τι και τρέξατε να τον ενισχύσετε παίζοντας το ευαίσθητοι και αδιάφθοροι; Επιστροφή στον πρωθυπουργικό θώκο σημαίνει και εσείς είστε η βιτρίνα του, η Ελίτ του, η εξουσιαστική κατασκευή του! Μια παρέα αναίσθητων τα λιγούρια της εξουσίας αλλά με βαριά βιογραφικά».

Σύμφωνα με τον κ. Καρανίκα, «το ινστιτούτο Τσίπρα είναι μια εξουσιαστική κατασκευή, μια Ελίτ και ας λέει ότι δεν είναι για να είναι αρεστός στους δημοκράτες πολίτες».

«Δηλαδή τι μας προτείνει ο Τσίπρας; Μας προτείνει να τον πάρουμε στα σοβαρά επειδή έκανε ένα ινστιτούτο ειδικών της πολιτικής; Μας δουλεύει και από την απελπισία του να αποκτήσει εξουσία έγινε ο βασικός εκφραστής των νεοφιλελεύθερων» γράφει ακόμα για τον πρώην πρωθυπουργό, συμπληρώνοντας με καυστικό τρόπο: «Κάποιος να του πει ότι έχασε τις εκλογές από τον Μητσοτάκη όχι γιατί δεν είχε ινστιτούτο και ακαδημαϊκούς τεχνοκράτες αλλά γιατί δεν έπειθε με την πολιτική του και τα στελέχη του.»

Όλη η ανάρτηση κ. Καρανίκα:

Επιστημονικό συμβούλιο Τσίπρα.

Ακραία θλίψη.(με υπομονή 3’)

Στην περίπτωση Τσίπρα η δημαγωγία έχει πάει ένα επίπεδο πιο πάνω και το καταφέρνει καθώς καταλήγει σε απροκάλυπτη κοροϊδία.

Γράφει ο Τσίπρας παρουσιάζοντας το επιστημονικό συμβουλίου του ινστιτούτου του: «Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα .. με βαριά βιογραφικά…Ευαίσθητοι πολίτες, που δεν αντιλαμβάνονται την επιστήμη και τη γνώση ως προνόμιο κάποιων ελίτ, ούτε ως βιτρίνα κάποιας κομματικής ή εξουσιαστικής κατασκευής, αλλά ως απαραίτητο εργαλείο κοινωνικής προόδου και ως συμβολή στη βελτίωση της ζωής των πολλών.»

Ο Τσίπρας μας κοροϊδεύει μπρος στα μάτια μας με αυτήν την φράση του. Προφανώς θεωρεί ότι είμαστε χαζοί. Η κοροϊδία είναι ακριβώς σ αυτήν την πρόταση που ενώ λέει ότι είναι «ευαίσθητοι πολίτες», δεν έχουν σχέση με τις ελίτ και δεν είναι βιτρίνα ταυτόχρονα είναι μια Ελίτ, είναι η βιτρίνα του Τσίπρα για να εκπληρώσει τον προσωπικό σκοπό και στρατηγική ξεκινώντας από το ότι το ινστιτούτο έχει το όνομα του, είναι δικό του. Αναίσθητοι αμοραλιστές επιστήμονες.

Αυτοί οι «ευαίσθητοι επιστήμονες» είναι τόσο ευαίσθητοι και τόσο επιστήμονες που δέχονται σεμνά να θεωρούν ότι είναι ειδήμονες και κατάλληλοι σε ένα ειδικό συμβούλιο για την Ειρήνη, την Δικαιοσύνη και την Βιώσιμη ανάπτυξη ενώ θα όφειλαν να γνωρίζουν ως επιστήμονες ότι αυτά τα τρία ζητούμενα δεν είναι υπόθεση της επιστήμης, αλλά υπόθεση της πολιτικής, της κυβέρνησης και της κοινωνίας με τους θεσμούς της και αυτά δεν είναι επιστήμη.

Τόσο ευαίσθητοι και τόσο επιστήμονες που μάλλον δεν κατάλαβαν ότι αποτελούν ως ινστιτούτου μια κατασκευή, μια Ελίτ και εξουσία με τον νόμο, αλλά αυτοί είναι τόσο ευαίσθητοι που δεν θέλουν να έχουν σχέση με ελίτ και κομματικές βιτρίνες και εξουσίες. Συλλογικό διδακτορικό κοροϊδίας τα νέα λιγούρια της πολιτικής.

Λοιπόν, καλοί μας «ευαίσθητοι επιστήμονες» από πότε οι κοινωνικές ανάγκες είναι υπόθεση της επιστήμης και όχι της πολιτικής δηλαδή διεκδίκηση, διαχείρηση, κυβέρνηση, δημοκρατία; Επιστήμονες στην κοροϊδία οι ευαισθητούληδες. Από πότε «ευαίσθητοι επιστήμονες» η Ειρήνη είναι υπόθεση ακαδημαϊκή; Υπόθεση τεχνοκρατών; Υπόθεση επιστημονική; Και ποιος σπούδασε «Ειρήνη»;

Η κοροϊδία με συλλογικό διδακτορικό θεωρείται «ευαισθησία του επιστήμονα»; Ντροπή σας για την συμμετοχή σας σ’αυτή την κοροϊδία. Το ινστιτούτο είναι μια επιλογή του ενός, και όχι κάτι συλλογικό. Ηταν απόφαση και δυνατότητα του Τσίπρα και επειδή κανείς δεν είναι μόνος τους σ’αυτή τη ζωή έτσι και ο Τσίπρας από το 2019 έχει τον δικό του στενό του κύκλο, το γραφείο της πολλαπλής ήττας με το οποίο κινείται με σκοπό την επιστροφή του.

«Rebranding» το ονόμασε καλοί μου «ευαίσθητοι» ανεξάρτητοι «επιστήμονες» και επιστρέφει ανανεωμένος σε τι & τρέξατε να τον ενισχύσετε παίζοντας το ευαίσθητοι και αδιάφθοροι; Επιστροφή στον πρωθυπουργικό θώκο σημαίνει και εσείς είστε η βιτρίνα του, η Ελίτ του, η εξουσιαστική κατασκευή του!

Μια παρέα αναίσθητων τα λιγούρια της εξουσίας αλλά με βαριά βιογραφικά. Το ινστιτούτο Τσίπρα είναι μια εξουσιαστική κατασκευή, μια Ελίτ και ας λέει ότι δεν είναι για να είναι αρεστός στους δημοκράτες πολίτες. Θα μπορούσε να παρουσιάσει το συμβούλιο δίχως πρόλογο. Θα γλίτωνε το ρεζιλη της αυτοαποκάλυψης μέσω της προβολής.

Θα το θέσω αλλιώς ρωτώντας:

Τι είναι το ινστιτούτο Τσίπρας με το συμβούλιο των ευαίσθητων;

Είναι μια δημοκρατική συλλογική απόφαση μέρος και αποτέλεσμα της ανοιχτής διαβούλευσης και της συμμετοχικής διαχείρισης;

Είναι κάτι το δημοκρατικό; Όχι! Είναι ακριβώς το αντίθετο

Πολιτικό φέουδο του Τσίπρα είναι και θέλει να ξανακυβερνήσει ο ίδιος και κάνει την αυλή του αλλά και τις συμμαχίες του.

Από πότε καλοί μου επιστήμονες τα επιστημονικά συμβούλια είναι αρμόδια για την Ειρήνη, την βιώσιμη ανάπτυξη και την δικαιοσύνη; Απο πότε τα ζητήματα δημοκρατίας είναι υπόθεση επιστημονικών συμβουλίων; Από που προκύπτει ότι η πολιτική είναι αξιόπιστη όταν γίνεται υπόθεση επιστημονικών συμβουλίων; Ποιος σοβαρός επιστήμονας λέει ότι η κοινωνία και η πολιτική είναι επιστήμη; Ποια επιστήμη ευθύνεται για την Ειρήνη και δεν πάει τόσο καλά το θέμα; Γνωρίζει το συμβούλιο και ο Τσίπρας κάποιον τέτοιον επιστήμονα να μας τον υποδείξει;

Το ινστιτούτο Τσίπρα ετοιμάζει κάποιο ΙΧ φορέα- κόμμα και απευθύνεται στον κόσμο εκμεταλευόμενος την ανάγκη του κόσμου που έχει όνειρα και αυτός θα κάνει το όνειρο του πραγματικότητα πατώντας στα δικά μας όνειρα. Το όνειρο του όμως πρέπει να γίνει και δικό μας για να πετύχει το σχέδιο. Αυτή είναι η χειρότερη εξουσία. Να σε κυριεύει και να γίνεται το όνειρο της σκοπός σου. Και προφανώς χρειάζεται επιστήμονες για να το πετύχει. Χρειάζεται μια βιτρίνα. Μια εξουσιαστική κατασκευή. Όλα αυτά όμως κοστίζουν και το κράτος δεν πληρώνει πλέον.

Ας ξεκινήσουν λοιπόν οι ευαίσθητοι επιστήμονες από την διαφθορά και την διαπλοκή. Δηλαδή τι μας προτείνει ο Τσίπρας; Μας προτείνει να τον πάρουμε στα σοβαρά επειδή έκανε ένα ινστιτούτο ειδικών της πολιτικής; Μας δουλεύει και από την απελπισία του να αποκτήσει εξουσία έγινε ο βασικός εκφραστής των νεοφιλελεύθερων.

Ο Τσίπρας απέδειξε με δυο τρόπους ότι απαξιεί τον λαό. Ο πρώτος είναι το πραξικόπημα στον ΣΥΡΙΖΑ και το συνέδριο στο μπουζουξίδικο, ενώ ο άλλος είναι η υποτέλεια και το κόμπλεξ του προς τους ειδικούς, τους ακαδημαϊκούς, τους τεχνοκράτες κάνοντας τους υπεύθυνους για το πολιτικό του αφήγημα και για το κύρος που έχει ανάγκη.

Ο Τσίπρας δεν κατάλαβε τι εννοούσε ο λαός όταν του έδωσε την εντολή να τα αλλάξει όλα. Αυτός κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξει- αντικαταστήσει την πολιτική με τον τεχνοκρατισμό, την αριστερά με τον νεοφιλελευθερισμό, την δημοκρατία με την ολιγαρχία. Αυτά άλλαξε τελικά και νομίζει ότι θα επανέλθει και θα κερδίσει.

Ο Σαντελ του Χαρβαρτν με τον οποίο φωτογραφήθηκε δίχως να τον διαβάσει, το λέει πεντακάθαρα στα βιβλία του ότι τα think tank και τα ινστιτούτα των δήθεν ειδικών της αξιοκρατικής τεχνοκρατίας είναι η επιλογή των νεοφιλελεύθερων και ουδεμία σχέση έχουν με την δημοκρατία.

Άμα Είναι να διαλύσουμε την βουλή και να την αντικαταστήσουμε με ειδικούς ακαδημαϊκούς. Με αυτή του τη πράξη ανοίγει ο δρόμος για να έχουμε την επόμενη κυβέρνηση των τεχνοκρατών.

Είναι εμφανές ότι ο μεταλλαγμένος Τσίπρας είναι με την ολιγαρχία και την ιδεολογία της, τις πρακτικές της, της χορηγίες της.

Κάποιος να του πει ότι έχασε τις εκλογές από τον Μητσοτάκη όχι γιατί δεν είχε ινστιτούτο και ακαδημαϊκούς τεχνοκράτες αλλά γιατί δεν έπειθε με την πολιτική του και τα στελέχη του. Τα κόμματα δεν γίνονται από ινστιτούτα αλλά από τις πολιτικοποιημένες κοινωνικές ομάδες που εκφράζουν κοινό στόχο.

Ο Τσίπρας δεν έχει πολιτικά στελέχη από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ εκτός από το ραδιούργο του γραφείο που τον οδηγεί από ήττα σε ήττα τα τελευταία χρόνια και όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.

Είναι όμως τόσο ηττημένος και χωμένος στο γραφείο του που δεν το βλέπει.

Είναι εμφανές ότι δεν έχει κάποιο κόσμο δίπλα του να τον αγαπάει δίχως δόλο και καιροσκοπισμό ώστε να του εξηγήσει ότι αυτό που κάνει απλά θα τον κάνει ρεζίλι και θα πάει τζάμπα η πολιτική του υστεροφημία.

«Ακραία θλίψη» όπως λέει και ο φίλος μου ο Μάνος.