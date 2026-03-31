Καρανίκας για Τσίπρα: Είναι ανερμάτιστος, το περιβάλλον του δεν τον συμβουλεύει καλά

«Καρφιά» εναντίον του Αλέξη Τσίπρα έριξε ο άλλοτε στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Καρανίκας μιλώντας στο One Channel.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Ο άνθρωπος πλέον, δυστυχώς, το περιβάλλον του δεν τον συμβουλεύει καλά και είναι ανερμάτιστος. Δεν γίνεται να ξεκινάς την επιστροφή σου στο κέντρο μιλώντας για δημοκρατικό καπιταλισμό. Βλέποντας ότι το κέντρο θέλει σοβαρές και συγκροτημένες προτάσεις, τις οποίες δεν τις έχεις -γιατί για να τις έχεις πρέπει να τις βγάλει η οργάνωση της κοινωνίας και όχι ένα ινστιτούτο από αμοραλιστές ακαδημαϊκούς, κοινωνικά αναλφάβητους, που βρίσκονται ως ελίτ και βγάζουν απόψεις. Που τελικά τι έβγαλαν; Κάτι του καφενείου. Πήραν το ίντερνετ και είδαν τι λέει ο κόσμος. Λένε μείωση ΦΠΑ, λένε ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, ΠΑΣΟΚ ’81, κομπλέ».

Και συμπλήρωσε: «Το κέντρο είναι με όσους αντιστάθηκαν στη γερμανική κατοχή. Εξ ου και κέντρο. Θα πάρει τα άκρα και θα τα φέρει λίγο πιο στη μέση για να υπάρχει μια ισορροπία. Η ισορροπία της λογικής, όχι η ισορροπία της ιδεολογίας».

Ερωτόμενος για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Το παρακολούθησα όσο μπορεί να το παρακολουθήσει ένας άνθρωπος που δεν είναι εκεί. Άκουσα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά τίποτα δεν έχει ενδιαφέρον εάν δεν είναι αξιόπιστο. Είναι δυνατόν στην πρώτη σειρά να είναι όλη η χρεοκοπία της Ελλάδας, των προηγούμενων κυβερνήσεων, και να μην ξεστόμισαν μια μικρούλικη αυτοκριτική; Σαν μια γκοφρέτα τουλάχιστον, να γλυκαθούμε. Αυτό είναι άσχημο».

Και κατέληξε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία. Δημοκράτες. Τι εννοώ; Εξέλεξαν τον κ. Ανδρουλάκη. Δεν αρέσει σε κάποιους. Δεν θα κάτσουν να κάνουν πραξικόπημα. Θα περιμένουν να ηττηθεί», σχολίασε σε δηκτικό τόνο και συμπλήρωσε: «Η Αριστερά δεν κάνει έτσι, τουλάχιστον η σημερινή. Γι’ αυτό και είναι παρακμιακή. Στον ΣΥΡΙΖΑ έκαναν πραξικόπημα. Στη ΝΕΑΡ κάναμε το πρώτο συνέδριο, μίλησαν για λαϊκό μέτωπο και βγήκε η Κεντρική Επιτροπή, που είναι αποτέλεσμα φραξιών, και ακύρωσε την απόφαση και ανάγκασαν τον πρόεδρο να παραιτηθεί. Καλά έκανε ο κ. Χαρίτσης».