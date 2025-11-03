Κ. Τασούλας: Η Πολιτεία στέκει αρωγός προς την πολύτεκνη οικογένεια, το Σύνταγμα αναφέρεται ρητώς σε ειδικά μέτρα υπέρ σας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή τον χθεσινό εορτασμό της Ημέρας Πολύτεκνης Οικογένειας, δέχθηκε νωρίτερα σήμερα αντιπροσωπεία της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, καθώς και τέσσερα πολύτεκνα ζευγάρια, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπογραμμίζοντας την προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία, καθώς το δημογραφικό εξελίσσεται σε ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα για την Ελλάδα.

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η παρουσία τους στο Προεδρικό Μέγαρο θα δώσει προς την ελληνική κοινωνία ένα σαφές μήνυμα ότι η Πολιτεία στέκει αρωγός προς την πολύτεκνη οικογένεια και θα κάνει ό,τι είναι δυνατό να τη στηρίξει.

Ειδικότερα, κατά την προσφώνησή του, ο κ. Τασούλας σημείωσε:

«Σας καλωσορίζω όχι μόνο τυπικά, αλλά σας καλωσορίζω και ουσιαστικά γιατί με την παρουσία σας και την προσφορά σας στην ελληνική κοινωνία, ενισχύετε τα θεμέλια και τις βάσεις της σε μια περίοδο που το δημογραφικό πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι μία δοκιμασία, την οποία προσπαθούν τα κράτη σε συνεργασία με τους φορείς τους δικούς σας να ξεπεράσουν λόγω ακριβώς της στροφής των νέων ζευγαριών-εξαιτίας των δυσκολιών της ζωής- σε οικογένειες πολύ πιο κλειστές, πολύ πιο περιορισμένες, με αποτέλεσμα το δημογραφικό ζήτημα να εξελίσσεται σε ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα και στη χώρα μας και αλλού.

Οι πολύτεκνοι στην Ελλάδα χαίρουν βαθύτατης κοινωνικής εκτίμησης, χαίρουν προστασίας από την πολιτεία, διότι αυτό επιτάσσει και το Σύνταγμα της χώρας. Το Σύνταγμα της χώρας αναφέρεται ρητώς στην προστασία της οικογένειας και σε ειδικά μέτρα υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών. Πρόσφατα είχαμε θετικές εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας και της αυξήσεως του αφορολογήτου ορίου. Φυσικά εδώ δεν σταματάμε. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα.

Αλλά εκείνο που αξίζει να γίνει είναι αυτό το οποίο ετοιμάζεται: μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη δημογραφική πολιτική για την αναχαίτιση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος για να το πούμε όπως πρέπει ή ίσως και της δημογραφικής δοκιμασίας την οποία υφιστάμεθα. Δεν ισχυρίζομαι, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι, ότι είναι απλό το ζήτημα ούτε ισχυρίζομαι ότι μπορεί η Ελλάδα ξεχωριστά από άλλες χώρες να το αντιμετωπίσει κατά τρόπο υποδειγματικό, χωρίς να ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία, χωρίς να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.

Πάντως, αισθάνομαι ότι η παρουσία σας εδώ σήμερα θα δώσει προς την ελληνική κοινωνία ένα σαφές μήνυμα ότι η Πολιτεία στέκει αρωγός προς την πολύτεκνη οικογένεια και θα κάνει ό,τι είναι δυνατό μέσα στα οικονομικά πλαίσια να την στηρίξει και να ξεπεράσουμε έτσι σιγά σιγά αυτά τα ζητήματα και αυτές τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ιδιότητά σας την τόσο αξιέπαινη και τόσο αξιοζήλευτη.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, στο Προεδρικό Μέγαρο, εύχομαι κάθε καλό στην Συνομοσπονδία και είμαι πρόθυμος να ακούσω τα ζητήματά σας και να μου προτείνετε ό,τι νομίζετε ότι μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολύτεκνων οικογενειών. Παρεμπιπτόντως, να ξεκαθαρίσουμε εδώ, για όσους δεν το ξέρουν, ότι στην Ελλάδα βάσει της νομοθεσίας, η οποία είναι και η τελευταία νομοθεσία του 2006, ο Νόμος 3454, πολύτεκνη οικογένεια θεωρείται όποια έχει από τέσσερα παιδιά και περισσότερα και η ιδιότητα η πολυτεκνική είναι ισόβια, δεν απόλλυται. Κύριε Πρόεδρε, είμαι στην διάθεσή σας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, Θωμάς Γιαννιώτης, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσκληση και την εγκάρδια υποδοχή, υποστήριξε ότι «παρά τις δυσοίωνες δημογραφικές προβλέψεις, οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι η χώρα μας αργά αλλά σταθερά βαδίζει προς το τέλος της ιστορίας της, οι πολύτεκνες οικογένειες προσπαθούν». Όπως παρατήρησε, «προσπαθούν να προσφέρουν απλόχερα το αγαθό της ζωής και να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας με αποτέλεσμα να ανασχέσουν λίγο τον κατήφορο στον οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή δημογραφικά η χώρα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «οι πολύτεκνες οικογένειες, περιμένουν από την ελληνική πολιτεία μια πολύπλευρη στήριξη και κυρίως, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα εθνικό σχέδιο για την οικογένεια, με έμφαση στην πολύτεκνη οικογένεια προκειμένου μέσα από αυτό το πλαίσιο να ολοκληρωθεί μία δημογραφική πολιτική».

Καταλήγοντας, επισήμανε: «Σήμερα όμως είναι ημέρα χαράς, είναι ημέρα αισιοδοξίας για όλους μας και το μήνυμα που θα πρέπει να δώσουμε στην ελληνική κοινωνία είναι ότι αναπτυσσόμαστε και θα πάμε καλύτερα. Θεωρούμε λοιπόν την οικογένεια ως το μέγιστο αγαθό, θεωρούμε την οικογένεια, για τους συμπολίτες μας που θα επιλέξουν αυτό το δρόμο, χαρά, ποιότητα, ικανοποίηση, ολοκλήρωση της ύπαρξής μας. Έτσι λοιπόν κυρίως βγαίνουμε με το σύνθημα, το κεντρικό και διαχρονικό μας σύνθημα "Περισσότεροι πολύτεκνοι, πιο χαρούμενες οικογένειες, ισχυρότερη Ελλάδα''».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι αντιπρόεδροι της ΑΣΠΕ Δημήτριος Σταμούλης και Κωνσταντίνος Σολδάτος, η γενική γραμματέας Δήμητρα -Ινές Αγγελή και τα πολύτεκνα ζευγάρια Ιωάννης Γάλλος μετά της συζύγου Μαρίας Σαμαρά, Αριστείδης Τσούλος μετά της συζύγου Ελένης Κρεμμύδα και Σπυρίδων Ρότσος μετά της συζύγου Ειρήνης Νικολή.