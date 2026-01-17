Κ. Σκρέκας από Θεσπρωτία: Η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει τις πολιτικές της μέσα από τη βάση

Επίσκεψη στη Θεσπρωτία πραγματοποίησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη και τα στελέχη της Παράταξης.

Ο κ. Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας Στέλιο Κονταδάκη και τον βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα, επισκέφθηκε την Ηγουμενίτσα, την Παραμυθιά και το Καρβουνάρι, ενώ συμμετείχε και στη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Θεσπρωτίας.

Στη συνεδρίαση τέθηκαν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, με έμφαση στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και στις παρεμβάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει τις πολιτικές της μέσα από τη βάση, ακούγοντας τα στελέχη και τα μέλη της και μετατρέποντας τις ανάγκες της κοινωνίας σε συγκεκριμένες δράσεις.

Ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε επίσης με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη, τον Δήμαρχο Σουλίου Αθανάσιο Ντάνη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Παράλληλα, επισκέφθηκε το υπό κατασκευή εργοστάσιο φαρμακευτικής κάνναβης, στο Καρβουνάρι, αλλά και τοπική πτηνοτροφική μονάδα, που αναδεικνύουν τη δυναμική της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη συμβολή τους στη βιώσιμη ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

«Στην Ηγουμενίτσα και συνολικά στη Θεσπρωτία, οι δράσεις που υλοποιούνται αφήνουν ήδη το αναπτυξιακό τους αποτύπωμα, ενισχύοντας την τοπική οικονομία», δήλωσε ο Κώστας Σκρέκας.

Ο γραμματέας της ΝΔ πρόσθεσε: «Προχωρούμε σε στοχευμένες επενδύσεις στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο οδικό δίκτυο, με στόχο να δοθεί νέα αναπτυξιακή πνοή στην περιοχή και να αντιμετωπιστεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας: το φαινόμενο της φυγής των νέων από την περιφέρεια. Η ανάπτυξη οφείλει να δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτική, ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους».