Κ. Πιερρακάκης: Στην Ελλάδα δημιουργούνται συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν το βράδυ της Πέμπτης κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της Grant Thornton στην Κρήτη, παρουσία εκατοντάδων εκπροσώπων της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως «η Ελλάδα πρωτοστατεί στην υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου», ενώ συμπλήρωσε ότι «η οικονομία δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς».

Απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη

Η οικονομία, και αυτό το λέω και ως υπουργός Οικονομικών, δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς. Ωστόσο, χωρίς τον ορθολογισμό των αριθμών, δεν υπάρχει οικονομία που να υπηρετεί τους πολλούς.



Σήμερα, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται με βηματισμό ταχύτερο από εκείνον της Ευρώπης, αναφέρθηκε και πριν. Η ανάπτυξη προβλέπεται με ρυθμό 2,4% για το 2026, αριθμός περίπου διπλάσιας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ο πληθωρισμός σταθεροποιήθηκε, κάτι το οποίο σημαίνει ότι βασικά δεν παράγεται αυτή τη στιγμή νέα ακρίβεια. Η ακρίβεια στην αγορά και ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στην ενέργεια που έχει συσσωρευτεί, γίνεται συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστεί μέσα από τις στοχευμένες πρωτοβουλίες αύξησης της αγοραστικής δύναμης, όπως αυτές που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο. Αποτυπώθηκαν σε σχετικό σχέδιο νόμου καθώς και στον Προϋπολογισμό του 2026 και υλοποιούνται ήδη αυτή τη στιγμή από το τέλος του Ιανουαρίου, συνολικά.



Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται συνολικά κατά 46% από το 2021 έως το 2027. Οι καθαρές αμοιβές μετά τις μειώσεις φόρων και εισφορών αυξάνονται ταχύτερα από τον σωρευτικό πληθωρισμό. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι στηρίζονται με μόνιμες και έκτακτες ενισχύσεις, με δικαιότερη φορολογία, με σταδιακή άρση των αδικιών της προσωπικής διαφοράς. Οι εργαζόμενοι βλέπουν αυξημένες καθαρές αποδοχές. Οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι ωφελούνται περισσότερο, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται περισσότερο. Και έτσι η φορολογική πολιτική γίνεται πιο δίκαιη και πιο αναπτυξιακή. Γιατί όντως το βάρος της, ακόμα και σήμερα, παραμένει μεγάλο.



Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης, ο ΕΝΦΙΑ περιορίζεται. Για τους μικρούς οικισμούς - το βιώνετε εδώ στην Κρήτη - θα μηδενιστεί σε βάθος διετίας, ήδη κόπηκε κατά 50%. Ενισχύονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, στηρίζονται οι ακριτικές και οι νησιωτικές περιοχές της χώρας με μειώσεις ΦΠΑ και ειδικά μέτρα.



Πρόκειται, βασικά, για τη μεγαλύτερη παρέμβαση στη φορολογία φυσικών προσώπων των τελευταίων δεκαετιών. Ο τρόπος που το είχαμε περιγράψει τότε ο Πρωθυπουργός και εγώ και το Οικονομικό Επιτελείο: ήταν η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της Μεταπολίτευσης.



Θα μπορούσε να μας προσάψει κάποιος καλόπιστος παρατηρητής ότι καλά όλα τα παραπάνω, αλλά μοιάζουν σαν μία απρόσωπη λίστα μέτρων χωρίς κάποια σαφή πολιτική στόχευση, ότι είναι λίγο από όλα για όλους.



Κατά τη γνώμη μου, δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερο λάθος.



Διότι όλα τα παραπάνω συναποτελούν μια πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης στην πράξη. Πρόκειται για τη δίκαιη απόδοση της ανάπτυξης πίσω στους πολίτες.



Και εγώ θα πω για κάτι τελείως διαφορετικό από εκείνο το οποίο σήμερα βιώνουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή να βρεθούν σε μια εκδοχή της δικιάς μας παλιάς θέσης, να πρέπει να διαχειριστούν μέτρα λιτότητας, όχι φυσικά στον βαθμό κατά τον οποίο τα υπέστημεν εμείς, αλλά σίγουρα να πρέπει να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση για τους προϋπολογισμούς τους και δη πλέον τα μεγαλύτερα κράτη από εμάς. Πρόβλημα το οποίο την προηγούμενη δεκαετία αφορούσε την Περιφέρεια της Ευρώπης, πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό, βλέπει και νιώθει κανείς ότι αφορά τον πυρήνα της.



Και αυτό είναι κάτι το οποίο επί της ουσίας δρα καθοριστικά στην ευρύτερη ευρωπαϊκή εξίσωση αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πλέον δημοσιονομική σταθερότητα.



Η κυβέρνηση αυτή αντιστέκεται σθεναρά στις σειρήνες που θα ήθελαν πυροτεχνήματα συγκινησιακής φόρτισης με παροχές χωρίς τέλος, αυξήσεις χωρίς μέλλον.



Αν το έδαφος δεν είναι σταθερό, δεν μπορείς να χτίσεις πάνω του



Επιλέγουμε πολιτικές οι οποίες είναι υπεύθυνες γιατί επιλέγουμε να μην περάσουμε το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Πολιτικές που σηματοδοτούν μια πολιτική για μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία.

Για μια κοινωνία που θέλουμε να προχωράει μπροστά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κερδισμένους και χαμένους. Παροχές χωρίς τέλος και χωρίς μέλλον έχει γνωρίσει η Ελλάδα στο παρελθόν και είδαμε τα αποτελέσματα.

Σήμερα σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές που έχουν μέλλον χωρίς τέλος και όχι ένα ψευδεπίγραφο μέλλον που θα βρει τέλος στην επόμενη στροφή της συγκυρίας.



Η επιλογή της δημοσιονομικής σταθερότητας δεν είναι μια απόφαση λογιστικής φύσεως. Δεν είναι μια λογιστική απόφαση. Η σταθερότητα είναι κοινωνική πολιτική με βάθος ορίζοντα. Αν το γήπεδο δεν είναι σταθερό, αν το έδαφος δεν είναι σταθερό, δεν μπορείς να χτίσεις πάνω του. Και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε πολύ καλά στο πετσί τους μια ολόκληρη γενιά, η οποία υπέστη το κόστος που της παρεδόθη από τις προηγούμενες.



Η μείωση του χρέους, η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας μειώνουν το κόστος δανεισμού, απελευθερώνουν πόρους για το κοινωνικό κράτος, φέρνουν περισσότερο πραγματικό και φθηνότερο χρήμα στην πραγματική οικονομία. Και όλο αυτό μεταφράζεται- μεταφράζεται σε περισσότερες επενδύσεις, σε καλύτερους μισθούς, περισσότερες δουλειές. Η αστάθεια στραγγίζει τη ρευστότητα, αυξάνει την ανεργία και οδηγεί σε φαύλους κύκλους λιτότητας, καθώς και αβεβαιότητας.



Αντίθετα, η εμπιστοσύνη μεταφράζεται σε επενδυτικές εξελίξεις. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε πριν, σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία ενισχύει τη ρευστότητα και εντάσσει την Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ζωής. Το Χρηματιστήριο της Αθήνας πλέον θα είναι κομμάτι ενός δικτυού το οποίο θα συνδέεται αυτόματα με το Παρίσι, το Άμστερνταμ τις Βρυξέλλες, το Δουβλίνο. Και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι του πώς θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και είναι μεγάλο κομμάτι του πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να βρουν και περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Δημιουργούνται δηλαδή οι συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις και για συγχωνεύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αγοραστική δύναμη. Η εθνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα θα είναι έτσι σε θέση να υποστηρίξουν ξανά όχι αυτό που λέγαμε παλιά τη δημιουργία εθνικών πρωταθλητών αλλά πλέον Ευρωπαίων Πρωταθλητών που μπορούν να έχουν το ελληνικό εθνικό χρώμα.



Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν σε παγκόσμια κλίμακα



Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο, γιατί πλέον ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν σε παγκόσμια κλίμακα και αυτή την κλίμακα είναι που πρέπει να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη, να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ μας, να θεμελιώσουμε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό θα δώσει μια ώθηση στην ανάπτυξη, όχι μόνο στην ελληνική αγορά. Γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα, το οποίο ετέθη πριν. Υπάρχει και τίθεται με πολύ σαφή τρόπο: «μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι;» με δεδομένες τις δημογραφικές πιέσεις που έχουμε στην Ελλάδα, με δεδομένο το ευρύτερο πλαίσιο της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με δεδομένες άλλες κρίσεις, όπως η κλιματική κρίση που έχει και αυτή τις συνέπειές της, οικονομικές και κοινωνικές. Αλλά πλέον υπάρχει μία κουλτούρα σταθερότητας, πεποίθησης ότι αυτή η χώρα, όπως και αυτός ο τόπος εδώ, έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορούν αυτές να απελευθερωθούν συνολικά μέσα από διαρκείς μεταρρυθμίσεις και διαρκείς αλλαγές και βέβαια μέσα από τη διαρκή αξιοποίηση πλεονεκτημάτων και αφαίρεση εμποδίων. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα δύο, γιατί ακόμα έχουμε εμπόδια. Η ψηφιοποίηση ήταν μια πολύ μεγάλη κατάκτηση της χώρας, αυταπόδεικτα. Αγκαλιάστηκε από όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από κόμμα, ανεξάρτητα από παράταξη, διευκόλυνε τους πάντες. Τι καλύτερο από το να μην μπορεί, να μην χρειάζεται να έχεις μια φυσική επίσκεψη σε μια δημόσια υπηρεσία , είτε είσαι επιχειρηματίας, είτε είσαι ένας απλός πολίτης που απλώς δεν θέλει να ταλαιπωρείται.



Αλλά αυτή η στρατηγική έχει ακόμα πολλά βήματα για να υλοποιηθεί εξ ολόκληρου. Γιατί για κάθε μία υπηρεσία η οποία έχει ψηφιοποιηθεί και έχει απλουστευτεί, υπάρχουν ακόμη οι εκκρεμότητες διασυνδέσεων, απλουστεύσεων, βελτιώσεων, είτε αυτό αφορά το Κτηματολόγιο, είτε αφορά τις πολεοδομίες, είτε αφορά τις ίδιες τις Εφορίες.



Αλλά αυτή η στρατηγική θα γίνει. Αυτή η στρατηγική θα ολοκληρωθεί και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και όλο αυτό συνιστά από μόνο του μία αναπτυξιακή ώθηση, η οποία μαζί με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μας, του φυσικού μας χώρου, μεταρρυθμίσεων οι οποίες απελευθερώνουν δυναμικό. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Βέττας στην Παιδεία, στην εκπαίδευση, σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες εκκρεμούν και αναφέρθηκε να ξεκινήσουμε από κάπου. Συμφωνώ. Προσπαθήσαμε και ξεκινήσαμε να το κάνουμε, ξεκινώντας από τους παιδικούς σταθμούς, αλλά ακόμη και η ιστορική ανορθογραφία του να είσαι η μόνη χώρα στον κόσμο που φοβάται να έχει Μη Κρατικά Πανεπιστήμια- πέρα από την ουσία της πράξης, πέρα από το γεγονός ότι γίναμε ένας τόπος όπου δεν δεχότανε ξένους φοιτητές επί της ουσίας, στην κλίμακα που μου είπανε χθες στην Τουρκία. Ρωτήσαμε πόσοι είναι οι ξένοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας και ακούσαμε ένα δυσθεώρητο αριθμό. Γιατί όχι εδώ; Τι φοβόμαστε;

Η εκδήλωση με θέμα «Unlocking the Next Decade of Growth: Embracing Technology, Investment, and Global Expansion» έγινε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου.