Κ. Πιερρακάκης: Στα ΕΛΤΑ έγιναν επικοινωνιακά και επιχειρησιακά λάθη – Είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης του δικτύου

Στη διαχείριση του ζητήματος των ΕΛΤΑ υπήρξαν επικοινωνιακά και επιχειρησιακά λάθη, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν πολλά σημεία της χώρας στα οποία ανακοινώθηκε το κλείσιμο των καταστημάτων και σε αυτά θα έπρεπε να έχει γίνει ένας διάλογος με τους τοπικούς φορείς. Πρώτον για να επικοινωνηθούν όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές και δεύτερον για να διερευνηθούν και πρόσθετες εναλλακτικές».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι «η επικοινωνία είναι ουσία, είναι κομμάτι ενός σχεδίου μεταρρύθμισης και αλλαγής. Αυτό που συνέβη αδικεί και καλά πράγματα που έχουν γίνει στα ΕΛΤΑ. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα ότι βρίσκονταν στην πέμπτη θέση στις ταχυμεταφορές και τώρα είναι στη δεύτερη θέση».

«Άρα, κάτι από τις προηγούμενες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, έχουν λειτουργήσει. Πλέον, το 90% των δεμάτων πάνε απευθείας από τον ταχυδρόμο στο σπίτι. Το 92% των συντάξεων από όσες δεν μπαίνουν απευθείας στα ΑΤΜ πάνε απευθείας από τον ταχυδρόμο στο σπίτι. Άρα τι το θέλουμε το κατάστημα; Αν δεν σε βρουν να σου δώσουν το δέμα, να έχεις ένα σημείο να πας να πάρεις το δέμα», εξήγησε στη συνέχεια.

«Ο ταχυδρόμος πρέπει να παρών και στην ψηφιακή εποχή»

«Υπέρ της αναδιάρθρωσης του δικτύου και της επιβίωσης του οργανισμού» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συμπληρώνοντας ότι «ο ταχυδρόμος πρέπει να είναι παρών και στην ψηφιακή εποχή. Η αλληλογραφία έχει καταρρεύσει, γιατί κατά βάση λαμβάνουμε τους λογαριασμούς μας ψηφιακά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ ψηφιοποιούμε τη χώρα, αυτόχρονα θέλουμε να έχουμε και αυτή την υπηρεσία σε πανελλαδική και καθολική κάλυψη».

«Τέλος στην κρατική αναλγησία απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι»

Ο κ. Πιερρακάκης είχε συνάντηση με συγγενείς θυμάτων στο Μάτι, τονίζοντας ότι «οι άνθρωποι αυτοί βίωσαν κρατική αναλγησία. Το πλαίσιο της απόφασης που αφορά τα Τέμπη πρέπει να επεκταθεί και στο Μάτι, έστω και ετεροχρονισμένα. Είναι στοιχειώδες καθήκον της Πολιτείας».

Πρόσθεσε ότι είναι ήταν πολύ δύσκολο να μη συγκινηθεί με τη διακριτικότητα, την ποιότητα και το ήθος των ανθρώπων αυτών. «Η Πολιτεία δεν μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια».