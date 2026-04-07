Κ. Μπακογιάννης για την ολοκλήρωση των εργασιών στη Βασιλίσσης Όλγας: Ευτυχώς τα έργα μένουν

Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για την ολοκλήρωση των εργασιών στη Βασιλίσσης Όλγας, επέφερε την απάντηση του πρώην δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος σε δική του ανάρτηση στα social media αναφέρει:

«Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κύριος Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων.

Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς, όμως τα έργα μένουν».