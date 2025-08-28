Κ. Καραγκούνης: Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο για κάθε μέρα ένας εργαζόμενος μπορεί να αμείβεται 40% πάνω - Προσλήψεις μέσω κινητού

Για τις σημαντικές αλλαγές που γίνονται στον χώρο των εργασιακών, με αφορμή το νέο νομοσχέδιο, μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, τονίζοντας παράλληλα τις 87 διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων αλλά και στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων.

Το «13ωρο» και οι υπερωρίες

Μεταξύ άλλων ο αρμόδιος υφυπουργός αναφερόμενος στο 13ωρο υπογράμμισε πως με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο για κάθε μέρα ένας εργαζόμενος μπορεί να αμείβεται 40% πάνω.

Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει:

Υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών.

Δικαίωμα άρνησης του εργαζομένου για υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο απόλυσης.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας για την καταγραφή της πραγματικής απασχόλησης και τον έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί σημαντικά: από 50.000 το 2019 σε περίπου 90.000 σήμερα, ενώ οι δηλωθείσες υπερωρίες έχουν ξεπεράσει τα 2,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Προσλήψεις με ένα κλικ

Μια νέα καινοτομία στον τομέα των προσλήψεων ανακοίνωσε ο Κώστας Καραγκούνης, φέρνοντας fast track διαδικασίες με προσλήψεις μέσω κινητού πλέον.

Οι εργοδότες θα μπορούν να αποστέλλουν ψηφιακά τους βασικούς όρους σύμβασης στον εργαζόμενο, ο οποίος θα αποδέχεται με ένα «κλικ». Η αναγγελία θα καταχωρείται αυτόματα στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία, ανέφερε ο υφυπουργός.

Ψηφιοποίηση ΕΦΚΑ

Έμφαση δίνεται και στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ψηφιοποίησης με πάνω από 53 εκατ. σελίδες παλαιών φακέλων, ώστε να δημιουργηθεί ενιαίο ασφαλιστικό ιστορικό για κάθε πολίτη.

Στόχος είναι οι πολίτες να έχουν πλήρη εικόνα ενσήμων και εισφορών μέσω κινητού ή υπολογιστή, ενώ έχει ήδη μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια, επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Οι παρατηρήσεις τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας θα καταχωρούνται πλέον ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, με στόχο την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Άλλες διατάξεις

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας, το επίδομα κυοφορίας και λοχείας επεκτείνεται και σε περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης, ενώ το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Ακόμα, μειώνονται οι αποδοχές λόγω μετακύλισης υπερωριών στον μισθό θα θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή.

Το Υπουργείο Εργασίας κάνει λόγο για «μικρές επαναστάσεις» που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων, ενώ η αντιπολίτευση εξακολουθεί να εκφράζει επιφυλάξεις για πιθανές πιέσεις που μπορεί να ασκηθούν στους εργαζομένους στην πράξη.