Κ. Χατζηδάκης: Συμφωνία με τον ΟΟΣΑ για ένα νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων «Πισσαρίδης 2»

Για συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τον ΟΟΣΑ για ένα νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων «Πισσαρίδης 2», έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Σήμερα ανακοινώνουμε την έναρξη ενός σημαντικού κοινού έργου μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του ΟΟΣΑ, με τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΙΟΒΕ", ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης ανοίγοντας την τοποθέτηση του και εξήγησε ότι αυτή η νέα πρωτοβουλία βασίζεται στο επιτυχημένο προηγούμενο της Έκθεσης Πισσαρίδη, η οποία αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομική πολιτική της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, τόνισε ότι οι συστάσεις από το προηγούμενο πακέτο μεταρρυθμίσεων δεν έμειναν στα χαρτιά, αλλά το 83% έχει ήδη εφαρμοστεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Θα πρέπει να δούμε νέες προκλήσεις όπως η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή, με στόχο να δημιουργήσουμε μια μοντέρνα Ελλάδα, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Ματίας Κόρμαν έκανε λόγο για αξιοσημείωτη οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια

«Είναι κάτι που αναγνωρίζουμε και είναι το αποτέλεσμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην παραγωγικότητα και εκεί θα δούμε εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα».

Σε ερώτηση για την οικονομική πορεία της Ελλάδας τα τελευταία επτά χρόνια, τις επιτυχίες αλλά και τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ορατή πρόοδος για παράδειγμα η ανεργία από το 18% υποχώρησε στο 8%, έχουμε την πιο σημαντική μείωση χρέους στην Ευρώπη, είμαστε μεταξύ μόλις τεσσάρων χωρών που υπάρχει πλεόνασμα στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού και όχι μόνο πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ ο τραπεζικός τομέας όχι μόνο σταθεροποιήθηκε αλλά είναι και ελκυστικός σήμερα».

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας, η έμφαση δόθηκε στη σταθεροποίηση της οικονομίας, ενώ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας, η έμφαση μετατοπίστηκε στις επενδύσεις, τις εξαγωγές, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την επιτάχυνση της δικαιοσύνης όπου έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος», ανέφερε.

«Πρέπει να δούμε τώρα μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων και η συνεργασία μας με τον ΟΟΣΑ θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου», πρόσθεσε.

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες

Στόχος μας, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, «είναι να συνδυάσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας με τη διάχυση του πλούτου και της ανάπτυξης, με δίκαιο τρόπο. Αυτή είναι η προσέγγιση της κυβέρνησης», υπογράμμισε σημειώνοντας ότι «δεν έχει κανείς το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Αυτό που μετράει είναι οι δράσεις στο πεδίο και γι' αυτό κερδίσαμε δύο εκλογές αν και υποσχεθήκαμε λιγότερα από τους αντιπάλους μας».

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης ανέφερε:

Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ έρευνας και παραγωγής

Δεύτερη προτεραιότητα είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός

Τρίτη προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων

Τέταρτη προτεραιότητα είναι η κινητοποίηση της ελληνικής διασποράς: Έχουμε κάποια φορολογικά κίνητρα για να τους πείσουμε να επιστρέψουν, με επιτυχία σε κάποιο βαθμό.

Πέμπτη προτεραιότητα είναι η προώθηση της ισορροπημένης περιφερειακής ανάπτυξης

Τέλος, η αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και όχι απλά η απορρόφηση

«Δεν είναι το βασικό μας σενάριο ο αποπληθωρισμός»

Ερωτηθείς για τους κινδύνους στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν ο γ.γ. του ΟΟΣΑ ανέφερε πως είναι ξεκάθαρο ότι ο πόλεμος έχει σημαντικό βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο, κυρίως μέσω των τιμών ενέργειας και έχει προκαλέσει ένα παγκόσμιο σοκ στον εφοδιασμό.

"Ο μακροπόθεσμος αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από το πόσο ακόμα θα διαρκέσει ο πόλεμος καθώς και από την ένταση του", εκτίμησε.

Επισήμανε πάντως ότι ο στασιμοπληθωρισμός δεν αποτελεί το βασικό σενάριο του Οργανισμού.

«Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες με την κρίση της δεκαετίας του 1970, αλλά δεν είναι το βασικό μας σενάριο ο στασιμοπληθωρισμός. Αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι διαφορετικό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε σήμερα οι πληθωριστικές πιέσεις απορρέουν από το συγκεκριμένο σοκ του πολέμου στη Μέση Ανατολή και δεν είναι ευρύτερες, ενώ ο δομικός πληθωρισμός, αν και κάπως αυξήθηκε, παραμένει περιορισμένος στις περισσότερες χώρες και οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι συγκρατημένες. Επίσης οι οικονομίες σήμερα είναι ισχυρότερες, οι κεντρικές τράπεζες σε ετοιμότητα και η δημοσιονομική πολιτική έχει τα εργαλεία για να στηρίξει την ανάπτυξη.

«Η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα και θα αναθεωρούσαμε ανοδικά τις προβλέψεις μας αν δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος», ανέφερε. «Άρα ο στασιμοπληθωρισμός δεν είναι το βασικό μας σενάριο, ωστόσο αν η διαταραχή επιμείνει και ο πόλεμος ενταθεί θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», προειδοποίησε.

«Δεν μπορούμε να υποκριθούμε ότι η Ελλάδα είναι μια οικονομική υπερδύναμη», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Χατζηδάκης. Επισήμανε πάντως ότι «δημοσιονομικά είναι γεγονός ότι μειώσαμε το χρέος της χώρας και έχουμε πλεόνασμα στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία».

«Εξετάζουμε το αρνητικό σενάριο και συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας στις Βρυξέλλες. Μέχρι σήμερα η φιλοσοφία είναι για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα και αυτή είναι επίσης και η δική μας στρατηγική. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε την κατάσταση εν μέσω της μεγάλης αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί. Πιθανώς χρειάζεται και ένα σχέδιο Β», κατέληξε.