«Ήξεις, αφήξεις» από Στέφανο Κασσελάκη για την επιστολική ψήφο

«Δικαίωμά σας να είστε ισότιμοι πολίτες από όπου κι αν βρίσκεστε» αναφέρει σε ανάρτησή του στην αγγλική γλώσσα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, απευθυνόμενος στους ομογενείς για την επιστολική ψήφο, την οποία, σημειωτέον, αρνείται να ψηφίσει.

Χωρίς να παραθέσει έστω έναν λόγο για την απόφασή του να καταψηφίσει το νομοσχέδιο που αφορά στην επιστολική ψήφο στους απόδημους, στερώντας τους το δικαίωμα να ψηφίζουν για το μέλλον της χώρας τους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αρκείται να επικεντρωθεί στην πρόταση του κόμματός του που αφορά στη δυνατότητα του εκλέγεσθαι στους ομογενείς.

Παράλληλα, προβαίνει σε προσωπικές επιθέσεις κατά του πρωθυπουργού και συγγενικών προσώπων του, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται υπερασπιστής της ηθικής στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας πως μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «θα αποκαταστήσει την ηθική στην πατρίδα» μας.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Στους συμπολίτες μας Ελληνοαμερικανούς, Ελληνοαυστραλούς, στους συμπολίτες μας Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό στην Ευρώπη και αλλού· στους πολλούς Έλληνες ομογενείς και την Ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο: Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να σας δώσει έδρες στη Βουλή.

Αρνούμαι να σου δώσω το δικαίωμα να βάλεις υποψηφιότητα και να εκπροσωπήσεις την κοινότητά σου από τον τόπο που ζεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζει για αλλαγή νόμου ώστε κάθε περιφέρεια της διασποράς να εκπροσωπείται από εκλεγμένο εκπρόσωπο της επιλογής ΣΑΣ. Από τον καθένα από ΕΣΑΣ αν επιθυμεί να υπηρετήσει την πατρίδα του στις δημόσιες υποθέσεις. Η Νέα Δημοκρατία λέει απλά "όχι" - και χωρίς εξήγηση. Σου αξίζει κάτι καλύτερο.

Και σου αξίζει μια πατρίδα που να μην την πέφτει σε παγκόσμια ΜΜΕ και στη συνέλευση του Ευρωκοινοβουλίου για σκάνδαλα spyware που προέρχονται απευθείας από το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη - και από τον ανιψιό του. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για το δικαίωμά σας να είστε ισότιμοι πολίτες από όπου κι αν βρίσκεστε. Και μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αποκαταστήσει την ηθική στην πατρίδα που όλοι μοιραζόμαστε και αγαπάμε. Όλοι αξίζουμε κάτι καλύτερο».

