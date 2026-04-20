Ηράκλειο: Αυτοψία του Χρ. Δήμα σε εργοτάξια του ΒΟΑΚ

Αυτοψία σε εργοτάξια του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο Ηράκλειο, έκανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, για να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών.

Συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον γγ του υπουργείου Δημήτρη Αναγνώπουλο, τους βουλευτές Ηρακλείου της ΝΔ και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκου, ο κ. Δήμας, σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι ήδη υλοποιούνται παρεμβάσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα, τονίζοντας πως σε ό,τι αφορά τα έργα οδικής ασφάλειας, «ήδη έχουν ολοκληρωθεί από τα Χανιά έως το Κολυμπάρι και από το Ηράκλειο έως τα Λινοπεράματα», με στόχο έως το καλοκαίρι να καλύπτονται συνολικά 131 χιλιόμετρα.

Μάλιστα, εξήγησε ότι στα αντίστοιχα μέτρα που έχουν γίνει στο κομμάτι Πάτρα-Πύργος, έχουν μηδενιστεί οι μετωπικές συγκρούσεις και έχουν μειωθεί κατά 85% τα θανατηφόρα ατυχήματα. Αναφερόμενος, συνολικά, στο έργο του ΒΟΑΚ, ο κ. Δήμας έκανε λόγο για έναν αυτοκινητόδρομο που αποτελεί εκκρεμότητα δεκαετιών:

«Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης είναι η τελευταία εκκρεμότητα αυτοκινητόδρομου που έχει η Πολιτεία στη χώρα», προσθέτοντας ότι «σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε εργοτάξια τόσο στα Χανιά, στο Ρέθυμνο αλλά και στο Ηράκλειο, άρα η πορεία των εργασιών προχωράει με εξαιρετικά καλούς ρυθμούς».

Παράλληλα, ο κ. Δήμας επεσήμανε ότι το έργο περιλαμβάνει τόσο το τμήμα της παραχώρησης όσο και τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και τα δημόσια έργα έως τον Άγιο Νικόλαο, τονίζοντας: «Προχωρούμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε τον ΒΟΑΚ στους Κρητικούς».

Ο Χρίστος Δήμας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη στόχευση του έργου, επισημαίνοντας ότι «ο ΒΟΑΚ δεν είναι μόνο για να αντιμετωπίσουμε την κίνηση από την τουριστική ανάπτυξη, γίνεται πρωτίστως για τους Κρητικούς», με βασικό στόχο να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους.

Σε ό,τι αφορά τα τοπικά αιτήματα, ο υπουργός αναφέρθηκε ειδικά στους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, σημειώνοντας ότι «έχουμε ήδη δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να ενσωματώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων που έχουν γίνει από την τοπική αυτοδιοίκηση», προκειμένου «να βελτιώσουμε πάρα πολύ τη ροή της κυκλοφορίας στο Ηράκλειο και να αντιμετωπίσουμε χρόνια ζητήματα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση μελετών για έργα όπως ο περιμετρικός δρόμος Ρεθύμνου και οι συνδέσεις στα Χανιά, ενώ ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά, ότι για το υπουργείο «ο ΒΟΑΚ είναι αυτοκινητόδρομος, από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντικό ότι προχωρούν τα έργα», ευχαριστώντας την ηγεσία του υπουργείου, καθώς -όπως είπε- «οι προτάσεις που έγιναν και για τον Δήμο Ηρακλείου και για τον Δήμο Μαλεβιζίου, όπως και για τις μελέτες που πρέπει να γίνουν μέχρι τη Σητεία» λαμβάνονται υπόψη.

Τόνισε επίσης ότι «για εμάς Βόρειος Οδικός Άξονας νοείται Κίσσαμος-Σητεία», ενώ έθεσε και νέα αιτήματα, όπως η χρηματοδότηση της παράκαμψης στην Παχιά Άμμο. Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με το υπουργείο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών ακούει και είναι πολύ σημαντικό ότι ακούει, δίνει λύσεις», ενώ πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να «διεκδικεί, να οραματίζεται και να υλοποιεί για τους πολίτες του νησιού».