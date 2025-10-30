Ινστιτούτο Τσίπρα: Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο - Τα 41 μέλη

Τα ονόματα που θα στελεχώσουν το νέο Επιστημονικό Συμβούλιο του, έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Τσίπρα, το οποίο θα περιλαμβάνει ανθρώπους και προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό, τον επιστημονικό και τον πολιτικό χώρο.

Μεταξύ των μελών του επιστημονικού συμβουλίου είναι ο πρώην υπουργός και ομότιμος καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιάννης Δρόσος, ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπύρος Κίντζιος, ο πρώην επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο Νίκος Μαραντζίδης. Επίσης, στο επιστημονικό συμβούλιο μετέχουν η αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου

Αθανασιάδης Χάρης

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αλμπάνης Τριαντάφυλλος

Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010-2104 και 2018-2022)

Αντωνοπούλου Μαριζέτα

Δρ., διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΠΑ

Βασίλη Ισιδώρα

Πολιτική Μηχανικός, Ερευνήτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ

Βαφέας Νίκος

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βόγλης Πολυμέρης

Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γαβρόγλου Κώστας

Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-2019)

Γεωργαντάς Ηλίας

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γκασούκα Μαρία

Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δρόσος Γιάννης

Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ

Καϊδατζής Ακρίτας

Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Α.Π.Θ.

Καμπουράκης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Εράσμους - Ρότερνταμ

Κανούλας Ευάγγελος

Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ

Κασάπης Σπύρος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Πρίνστον

Κατσαρδή Βανέσσα

Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κίντζιος Σπύρος

Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κοτσακά Δώρα

Ερευνήτρια, Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λάλη Ζωρζέττα

Πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κουριδάκη Μαριάννα

Υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Λιάκος Δημήτρης

Οικονομολόγος

Κουτεντάκης Φραγκίσκος

Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λοΐζου Νατάσα

Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας

Κωστάκης Βασίλης

Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ

Μαγκλάρας Άρης

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Λογισμικού

Μακρής Λεωνίδας

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Δ.Π.Θ.

Μαλούτας Θωμάς

Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μαραντζίδης Νίκος

Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ.

Μουμουλίδης Θέμης

Σκηνοθέτης και Συγγραφέας

Νικολαΐδης Πάνος

Οικονομολόγος

Πάντζιου Γραμματή

Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπαγιαννίδης Αντώνης

Δικηγόρος-Δημοσιογράφος

Παπαδοπούλου Ήρα-Ηλιάννα

Δρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πετράκος Γιώργος

Οικονομολόγος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πλειώνης Μανώλης

Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2017-2025)

Πλουμπίδης Γιώργος

Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του UCL

Πολυμενέας Θάνος-Λιοντήρης

Επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

Στυλιανού Άρης

Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

Τζήμητρας Χάρης

Καθηγητής, Δρ. Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη.

Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας

Φωτονιάτα Ευγενία

Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χουλιαράκης Γιώργος

Υπουργός Οικονομικών 2015-2019

Σε ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι πρόκειται για μια ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης.