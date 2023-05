Η Ελλάδα στην 25η θέση παγκοσμίως, για την ποιότητα της Δημοκρατίας της 

Σύμφωνα με την έκθεση του Economist, «The State of Democracy Around the World» η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση παγκοσμίως όσον αφορά την ποιότητα της Δημοκρατίας της, με 7,97 μονάδες έναντι 7,56 του προηγούμενου έτους.

Μια σημαντική απάντηση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έτσι που το πάνε, σε λίγο θα πιστέψουμε ότι είμαστε πολίτες μιας αντιδημοκρατικής χώρας και ζούμε κάτω από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, που νυχθημερόν απεργάζεται ανελεύθερες μεθόδους ελέγχου και καταπίεσης των υπηκόων της. Είναι όμως έτσι;

Για αντιπολιτευόμενους προεκλογικούς λόγους, προφανώς ναι, διότι ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του. Αλλά στην πραγματικότητα, όχι. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Economist Intelligence Unit, με τίτλο The State of Democracy Around the World, δηλαδή την κατάσταση της Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται υψηλά στη βαθμολογία, αλλά παρουσιάζει την τέταρτη ετήσια αύξηση στον συγκεκριμένο δείκτη σε όλον το πλανήτη.

Η αντιπολίτευση παρομοιάζει την κατάσταση τη Δημοκρατίας στην Ελλάδα με τις αντίστοιχες καταστάσεις διαφόρων αφρικανικών χωρών, που κυριαρχούνται από διαφθορά και αυταρχικότητα. Μας παρομοιάζει με το Σουδάν, το Τσαντ και την Αγκόλα. Χώρες οι οποίες βαθμολογούνται από τον Economist με 2,47, με 1,67 και με 3,96 αντιστοίχως. Μας παρομοιάζει με τις άγουρες πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης όπως είναι η Βουλγαρία που βαθμολογείται με 6,53.

Και όμως. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση η ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας βαθμολογείται με 7,97 μονάδες από 7,56 μονάδες που ήταν πέρσι. Η βαθμολογία της Ελλάδας τη φέρνει στην Ευρώπη πάνω από την Ιταλία, την Πορτογαλία και όλες τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. Και την φέρνει πολύ κοντά στη ζώνη των 8 μονάδων, όπου εκεί συναντώνται η Ισπανία, η Γαλλία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως ο “big improver”, δηλαδή η χώρα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ευρώπη, παρά το «σκάνδαλο των παρακολουθήσεων». Η χώρα μας βρίσκεται στη 25η θέση στην παγκόσμια κλίμακα, μέσω μετρήσεων που αφορούν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ανάμεσα σε αυτά καταγράφεται η επιστροφή της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Πολιτεία, ο τρόπος διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, ο τρόπος αντιμετώπισης της ενεργειακής και της οικονομικής κρίσης από τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο τρόπος που χειρίστηκε η κυβέρνηση όλα αυτά τα θέματα μέσω του σεβασμού και της προάσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών, εξουδετέρωσε τις όποιες ενστάσεις σχετικά με το θέμα των παρακολουθήσεων και των καταγγελιών για τη παρακώλυση του ερευνητικού έργου των δημοσιογράφων. Και μάλιστα ο Economist εστιάζει στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, εντάσσοντας την κατοχή και χρήση αυτών των παράνομων λογισμικών σε αδικήματα που οδηγούν μέχρι και σε δεκαετή φυλάκιση.

Γιατί είναι σημαντική η έκθεση του Economist για τη χώρα μας και γιατί η 25η θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα έχει ουσιαστικό αντίκρισμα στον πραγματικό κόσμο; Διότι η έκθεση αυτή προσμετράται στα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, οι επενδυτές, αλλά και όσοι καλούνται να λάβουν σοβαρές αποφάσεις.

Το αποτέλεσμα της έκθεσης πιθανότατα να δυσαρεστεί την αντιπολίτευση και να θρυμματίζει το φαντασιακό όραμα των αγωνιστών της αντισυστημικής συριζαϊκής Αριστεράς. Όμως στον πραγματικό κόσμο, οι μεγάλες αποφάσεις εδράζονται πάνω σε σοβαρές εκθέσεις. Εκθέσεις που εμπιστεύονται οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που λαμβάνουν ή στηρίζουν αποφάσεις. Εκθέσεις που απογοητεύουν όσους στηρίζουν την ύπαρξη τους, σε ρήξεις και συγκρούσεις απέναντι στη φαντασία τους, που τους έχει μετατρέψει σε καταπιεσμένους και ανελεύθερους πολίτες.