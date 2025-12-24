Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Ποιοι πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου (pics)

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα άκουσε σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με την οικογένειά του, από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».



Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα για τις γιορτές. Ανάμεσα στα δώρα που έκαναν στον πρωθυπουργό ήταν ένα γούρι και ένα καράβι.





























