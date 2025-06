Χρ. Ταραντίλης: Πώς η ευτυχία των πολιτών μπορεί να γίνει στόχος των δημόσιων πολιτικών

Η ενσωμάτωση της έννοιας της ευτυχίας στην πολιτική ατζέντα έχει κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές πτυχές, συνδυάζοντας την ανάλυση δεδομένων, την τεχνολογία, τη συμμετοχή των πολιτών και τη διαφάνεια, ανέφερε ο Χρήστος Ταραντίλης, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εταίρος στην EY Ελλάδος, πρώην υπουργός και βουλευτής Επικρατείας, στην εκδήλωση των αποφοίτων του London School of Economics (LSE), με τίτλο «The Concept of Happiness and Insights to Inform Public Policies in Greece».

Στην εν λόγω εκδηλωση, ο Χρ. Ταραντίλης τόνισε τη σημασία της ενσωμάτωσης της έννοιας της ευτυχίας στις δημόσιες πολιτικές της Ελλάδας και επεσήμανε ότι η ευτυχία είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα που περιλαμβάνει κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Ακόμη, πρότεινε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτικών που θα διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ευημερία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο όπου η ευτυχία θα μετριέται με εξειδικευμένους δείκτες και θα αξιοποιείται στη χάραξη πολιτικών.

Ένας βασικός άξονας της ομιλίας του ήταν η ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η ίση πρόσβαση σε βασικούς πόρους, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, που είναι κρίσιμα για την ευημερία των πολιτών. Υπογράμμισε τη σημασία της οικονομικής ευημερίας, σημειώνοντας ότι πολιτικές που υποστηρίζουν τη σταθερότητα του εισοδήματος και την υποστήριξη των ανέργων μπορούν να μειώσουν το στρες και να ενισχύσουν την ευημερία. Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη για υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Συνέδεσε άρρηκτα την περιβαλλοντική πολιτική με την ευτυχία των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι οι κοινωνίες που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον είναι πιθανότερο να ευημερούν.

Ακόμη, ο Χρ. Ταραντίλης υπογράμμισε ότι η τεχνολογία και η καινοτομία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ευημερίας. Ανέφερε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. «Οι πολίτες μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για τις δημόσιες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που συμβάλλει στην καλύτερη και πιο προσαρμοσμένη διαμόρφωση πολιτικών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εστίασε στην ανάγκη καλλιέργειας εμπιστοσύνης στους θεσμούς και ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας. Τόνισε ότι αυτές οι πτυχές είναι θεμελιώδεις για τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας και της κοινωνικής ειρήνης, οι οποίες είναι απαραίτητοι παράγοντες για την ευτυχία των πολιτών.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του, ο κ. Ταραντίλης υποστήριξε ότι η ευτυχία δεν είναι απλώς ένα αφηρημένο ιδανικό, αλλά ένας ρεαλιστικός στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μέσω συντονισμένων προσπαθειών, ύπαρξη κατάλληλης στρατηγικής και δράσης.