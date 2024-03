H Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα για το «Καθεστώς των Γυναικών στη Νέα Υόρκη»

Τις θέσεις και πρωτοβουλίες της χώρας για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, την ενδυνάμωση και οικονομική αυτονομία των γυναικών, την καταπολέμηση της έμφυλης φτώχειας, την ισότιμη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και σε θέσεις ευθύνης, παρέθεσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα εκπροσωπώντας φέτος την Ελλάδα στην 68η Σύνοδο του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (Commission on the Status of Women-CSW68). Πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, με θέμα την «Επιτάχυνση της επίτευξης της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης γυναικών και κοριτσιών μέσω της αντιμετώπισης της φτώχειας και της ενίσχυσης θεσμών και χρηματοδότησης με την οπτική του φύλου».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η CSW, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο φόρουμ εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνητικών αξιωματούχων, φορέων χάραξης πολιτικής και εμπειρογνωμόνων για την αποτίμηση της προόδου στην ισότητα των φύλων, της συζήτησης προκλήσεων και προβλημάτων και της συμφωνίας σε δράσεις που θα μεταμορφώσουν τη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών παντού.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη, η κ. Κεφάλα συμμετείχε με παρεμβάσεις σε σειρά εκδηλώσεων και συζητήσεων. Στην Άτυπη Υπουργική Συνάντηση των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Σύνοδο με θέμα την καταπολέμηση της έμφυλης φτώχειας υπό το πρίσμα της διατομεακότητας, η κα. Κεφάλα τόνισε την αναγκαιότητα συλλογικής και ολοκληρωμένης προσπάθειας για την επίτευξη μακροπρόθεσμων και βιώσιμων αποτελεσμάτων και αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και στις εθνικές πολιτικές για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών με έμφαση σε όσες αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η υλοποίηση του προγράμματος Πήγασος για το συνταξιοδοτικό χάσμα και η πλέον πρόσφατη ανακοίνωση νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου υγείας για τη δωρεάν διανομή προϊόντων περιόδου σε 200 σχολεία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μέσω του προγράμματος «Period Poverty» και τις εκστρατείες αποστιγματισμού, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης για όλα τα κορίτσια της χώρας.

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ως μία εκ των βασικών ομιλητριών, σε παράλληλη εκδήλωση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) που συνδιοργανώθηκε από την Ελλάδα και την Ισλανδία, με θέμα «Οι βουλευτές ως κινητήριες δυνάμεις για την ενδυνάμωση των γυναικών». Την εκδήλωση προλόγισε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ η κα Κεφάλα υπογράμμισε ότι μέσω της ψήφισης και της ενεργού συμμετοχής τους στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων, οι βουλευτές μπορούν να προωθήσουν νόμους που ενισχύουν την ισότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η υγεία και η πολιτική συμμετοχή.