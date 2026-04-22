Γιατί θα ήταν εφιαλτικές για την οικονομία τυχόν εκλογές τώρα

Διαβάζουμε συνεχώς στα πρωτοσέλιδα του αντιπολιτευόμενου τύπου και στα λογής – λογής sites τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για πρόωρες εκλογές. Κάποιοι δε έχουν «αποφασίσει» ότι ο καταλληλότερος χρόνος είναι ο…Ιούνιος, σε δύο μήνες δηλαδή. Τόσο είναι το μένος τους κατά της Κυβέρνησης που δεν κατανοούν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πισώπλατη μαχαιριά στην ελληνική οικονομία που επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, όχι απλώς έχει ανασάνει αλλά αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης.

Μια τέτοιτα κίνηση δεν καταλαβαίνουν πόσο κακό θα έκανε σε όσα ο ελληνικός λαός έχτισε με κόπο και προσπάθεια τα τελευταία επτά χρόνια.

Ας δούμε αναλυτικά τι θα διακυβέβαμε σε περίπτωση μια τέτοιας απόφασης :

1.Μόλις πριν από 20 περίπου ημέρες εφαρμόσθηκε στην χώρα μας η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, η βελτίωση του βιωτικού επιπέδου των πολιτών αποτέλεσε και συνεχίζει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, έκτακτα επιδόματα, πολιτικές επιστροφής ενοικίου, μειώσεις ή ακόμα και απαλοιφή φόρου ΕΝΦΙΑ, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτά και άλλα προϋποθέτουν όχι μόνο σταθερότητα στην οικονομία σήμερα αλλά και προοπτική σταθερότητας, χωρίς κλυδωνισμούς για να συνεχίσουν.

2.Οι επιπτώσεις από τους πολέμους στην κοντινή αλλά και στην ευρύτερη γειτονιά μας πολλές και διαφορετικές. Ο πόλεμος Ρωσσίας – Ουκρανίας από το 2022, οι εχθροπραξίες Ισραήλ – Παλαιστίνης τον Οκτώβριο του 2023 και τώρα ο πόλεμος στον Ιράν δημιουργούν αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Η σταθερότητα της Κυβέρνησης και ο σαφής προσαναολισμός κρατάει την χώρα μας όχι μόνο στην πορεία που έχει χαράξει αλλά και την βοηθάει να απορροφήσει τους όποιους κινδύνους.

3.Είναι γεγονός ότι κανένας επενδυτής δεν αγαπάει το ρίσκο. Γιατί; Πολύ απλά γιατί κανένας που επενδύει δεν θέλει να χάσει τα χρήματά του. Τυχόν εκλογές στην παρούσα φάση, με επενδύσεις εν εξελίξει, με την οικονομία μας να παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης και με την γραφειοκρατεία να μειώνεται και να δίνει την θέση της στην ψηφιακή εποχή, θα είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση προκαθορισμένων δράσεων, αναμονή υλοποίησης αποφάσεων που έχουν ληφθεί και δυστοκία των επενδυτών για την επόμενη ημέρα. Και για να το πούμε με απλά λόγια, την μη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς επενδύσεις και θέσεις εργασίας είναι μεγέθη απολύτως ανάλογα!

4.Σημαντικά έργα υποδομής σε όλη την χώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο Flyover στην Θεσαλλονίκη, o BOAK στην Κρήτη, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα, η επέκταση του Μετρό καθώς και της προβλήτας του λιμανιού στη Θεσσαλονίκη, όλα αποτελούν μέρος ενός γεωστρατηγικού σχεδιασμού. Ξεκίνησε το 2019, έχουν υλοποιηθεί σημαντικά έργα και συνεχίζεται. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει εκλογές για τα μεγάλα έργα. Σταματάνε τα πάντα και συνεχίζουν, αν και όπως, μετά από μεγάλες καθυστερήσεις. Εις βάρος ποίων; Ημών και μόνο καθώς η οδική ασφάλεια, η μείωση στις καθυστερήσεις των καθημερινών μας μετακινήσεων, η ολοκλήρωση των δεσμεύσεων εντός προκαθορισμένου χρόνου αφορούν όλους εμάς.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και για άλλους ακόμα, καθίσταται σαφές ότι η προτροπή για πρόωρες εκλογές το μόνο που αποτελεί είναι υπονόμευση της εθνικής προσπάθειας και πριόνισμα των βάσεων της ισχυρής πια εθνικής μας οικονομίας.

Όσοι το προτείνουν θα πρέπει να σκεφτούν δύο και τρεις φορές πριν προτάξουν το όποιο κομματικό όφελος (υπάρχει άραγε;) έναντι του κοινωνικού συμφέροντος και της συλλογικής προσπάθειας.

Όπως επανειλημμένως έχει πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας και είμαι σίγουρη ότι θα είναι και αυτές νικηφόρες για την Παράταξή μας.

* Η Δήμητρα Καντεράκη είναι Οικονομολόγος, Πολιτεύτρια Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και Συντονίστρια Νοτίου Τομέα στη Γραμματεία Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας.