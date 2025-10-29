Γεωργιάδης σε Δένδια για τη νέα πρόσοψη του ΥΠΕΘΑ: Θερμά συγχαρητήρια - Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Στα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του αρμόδιου υπουργού, Νίκου Νένδια, παρευρέθηκε σήμερα το βράδυ ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, Νίκο Δένδια για το όραμά του για ένα έργο που συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και που ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του κ. Γεωργιάδη

«Παρευρέθηκα σήμερα στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του έργου στο Πεντάγωνο. Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης @NikosDendias για το όραμά του για ένα έργο που συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και που ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας. Εύγε και στον καθηγητή κ. Βαρώτσο για την έμπνευσή του, αλλά φυσικά και στον χορηγό κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο».