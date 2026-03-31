Γ. Φλωρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής

«Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής, στο πολιτικό επίπεδο μιλάμε, δεν είναι θέμα προσωπικής αντιπαράθεσης», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Γιώργος Φλωρίδης για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας αναφορικά με τη δίκη για τα Τέμπη.

«Η πλειοψηφία του λαού, των συγγενών και των δικηγόρων επιθυμεί αυτή η δίκη να γίνει», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Αναλυτικά, δήλωσε: «Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, των συγγενών και των δικηγόρων επιθυμεί αυτή η δίκη να γίνει. Αυτοί που επιχειρούν συστηματικά να εμποδίσουν την πρόοδο της δίκης είναι οι ίδιοι, με επικεφαλής την κ. Κωνσταντοπούλου, που η ανακοίνωση της Ένωσης της αποδίδει συμπεριφορές Χρυσής Αυγής.

Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής, στο πολιτικό επίπεδο μιλάμε, δεν είναι θέμα προσωπικής αντιπαράθεσης. Τα 2,5 χρόνια που διαρκούσε η ανάκριση, η οποία ήταν μια επίπονη ανάκριση, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη διερεύνηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης αυτής, τότε είχαμε από μια μικρή μερίδα, με πρωταγωνίστρια την κ. Κωνσταντοπούλου, διαρκείς αιτήσεις εξαιρέσεως του ανακριτή.

Αυτό σήμαινε ότι οι αιτήσεις αυτές πηγαίνανε στα δικαστικά συμβούλια, αυτά έπρεπε να αποφανθούν, άρα η ανάκριση σταματούσε και πήγαινε πίσω και στη συνέχεια είχαμε μηνύσεις κατά του ανακριτή, με εκείνη την κορυφαία ότι ο ανακριτής δεν εισήγαγε στην ανάκριση 650.000 στοιχεία. Αυτά όλα αποδείχθηκαν χοντρά ψέματα, είχε στηθεί η συνωμοσία του ξυλολίου, η οποία δηλητηρίασε τις ψυχές των ανθρώπων και βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο πάνω σε ένα ψέμα. Όμως όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν από την ίδια ομάδα αποσκοπούσαν σε ένα πράγμα, να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η ανάκριση, και η τελευταία απόπειρα που έκαναν να μην μπορέσει να προχωρήσει η δίκη ήταν με την απεργία πείνας. Δηλαδή, ενώ η ανάκριση έκλεισε, επιχειρήθηκε ένας εκβιασμός απέναντι στη Δικαιοσύνη να ξανανοίξει η ανάκριση με τα αιτήματα των εκταφών.

«Θέσεις για όσους επιχειρούν πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, δεν υπάρχουν»

«Η κ. Καρυστιανού από την ώρα που ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα εντάχθηκε στη διαδικασία της πολιτικής αντιπαράθεσης, επομένως θα υφίσταται την κριτική που υφίστανται όλοι οι πολιτικοί. [...] Οι θέσεις στο δικαστήριο υπάρχουν για τους συγγενείς και για τους γονείς. Θέσεις για όσους επιχειρούν πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, όπως διαπράττουν όλο το προηγούμενο διάστημα, τέτοιες ειδικές θέσεις δεν υπάρχουν. Η κ. Καρυστιανού είναι ταυτόχρονα και μητέρα ενός θύματος, υπό την έννοια αυτή η θέση της είναι εκεί και την περιμένει, άλλη θέση εκτός από αυτή δεν υπάρχει.

Αυτοί που επεδίωκαν να μην κλείσει η ανάκριση για να μην μπορεί να ξεκινήσει η δίκη είχαν ένα διπλό στόχο· ο πρώτος στόχος ήταν ότι όσο δεν ξεκινάει η δίκη, τόσο μπορεί να συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται, γιατί δεν εμφανίζονται τα στοιχεία. Τα στοιχεία θα εμφανιστούν στη δίκη, οι πραγματογνώμονες θα έρθουν εκεί, όλοι θα βρεθούν ενώπιον του κόσμου, ο ελληνικός λαός θα παρακολουθήσει απευθείας τα πάντα. Άρα το γεγονός ότι τα στοιχεία είναι κρυμμένα ακόμη στην ανάκριση τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν επιλεκτικά ό,τι θέλουν, να στήνουν συνωμοσίες απέξω με αυτούς τους απίθανους πραγματογνώμονες, «αποφοίτους Δημοτικού», που τους λέω εγώ, έναν ειδικά. Είναι από αυτούς που πρωταγωνίστησαν εκεί, εμφανιζόμενοι ως πραγματογνώμονες και κάνοντας κόντρα στους κορυφαίους καθηγητές των Πολυτεχνείων. Αυτό ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, οι καθηγητές των Πολυτεχνείων να μην έχουν βήμα να μιλήσουν και μιλάγανε οι απόφοιτοι Δημοτικού. Ο δεύτερος στόχος τους να μην ξεκινάει η δίκη ήταν να αρχίσει να εκρήγνυται η ελληνική κοινωνία, η οποία θα αγανακτούσε -και δικαιολογημένα-, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην μπορούσε να ξεκινήσει η δίκη. Άρα θέλουν να πετύχουν αυτούς τους δυο σκοπούς, δεν τους πέτυχαν».

Ερωτηθείς αν υπάρχει θέμα παραίτησής του, όπως ζητάει η αντιπολίτευση, είπε: «Η αντιπολίτευση το ζητάει από τότε που έχω αναλάβει τη θέση αυτή. Δικαίωμά της είναι να το ζητάει, αλλά εγώ οφείλω να κάνω τη δουλειά μου. Θα εφαρμοστεί ο νόμος, αύριο θα μπουν στην αίθουσα όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα. Οι δικηγόροι που θα μπουν στην αίθουσα είναι δηλωμένοι στη λίστα εδώ και 2,5 χρόνια και όλα τα ονόματα των συγγενών που είναι διάδικοι αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Υπάρχει λίστα του κατηγορητηρίου».

Τέλος, όσον αφορά τα ΜΜΕ στη δίκη, τόνισε: «Μέσα στην αίθουσα σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις θα είναι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ των Μέσων πανελλήνιας εμβέλειας. Εάν θεωρούν ότι πλην των πανελλήνιας εμβέλειας μπορούν να μπουν και όλα τα περιφερειακά Μέσα της χώρας, τότε θέλουμε ένα γήπεδο μόνο για δημοσιογράφους.

Εκτιμώ ότι εφαρμοζομένου του νόμου και με τη διάθεση που έχουν επιδείξει μέχρι τώρα η μεγάλη πλειοψηφία των παραγόντων της δίκης η δίκη μπορεί άνετα να ξεκινήσει. Σε αυτόν τον μεγάλο χώρο, τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα, η δίκη αυτή θα μπορέσει να διεξαχθεί με την παρουσία όλων εκείνων που είναι παράγοντες. Και παράγοντες είναι δικαστές, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς, αυτοί θα μπουν».