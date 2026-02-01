Focus για μεταρρυθμίσεις στο κράτος πρόνοιας στη Γερμανία: «Ακολουθείστε το ελληνικό πρότυπο»

«Ακούγεται τρελό, αλλά αν πράγματι η σοσιαλδημοκράτης υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας θέλει να μεταρρυθμίσει το γερμανικό κράτος πρόνοιας, ένα καλό σημείο εκκίνησης θα ήταν να μελετήσει τα μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αποδοτικότητα αντί για μη στοχευμένα μέτρα, ψηφιοποίηση αντί για γραφειοκρατία, είναι οι λέξεις-κλειδιά που συνοψίζουν τα πλεονεκτήματα του ελληνικού κοινωνικού συστήματος», σημειώνει το περιοδικό Focus σε διαδικτυακό άρθρο με σκωπτικό τίτλο «Κυρία Μπας, για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους πρέπει να αντιγράψετε τους "χρεοκοπημένους Έλληνες"».

Το Focus Online σημειώνει: «Το γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη και αυξανόμενα κοινωνικά επιδόματα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεπή διαδικασία ψηφιοποίησης, με την οποία σταμάτησε το γραφειοκρατικό τέρας που βασάνιζε και τρομοκρατούσε τους Έλληνες μέχρι και τη δεκαετία του 2010.

Στην Ελλάδα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ενοποιηθεί. Δεδομένου ότι όλοι οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν φορολογική δήλωση, έχουν πρόσβαση στο gov.gr και στη συνέχεια ολοκληρώνουν οποιαδήποτε αίτηση με λίγα μόνο βήματα.

Γερμανία: 60 λεπτά για μια αίτηση;

Συγκρίνοντας μια ελληνική αίτηση για επίδομα στέγασης με την αντίστοιχη γερμανική, είναι εντυπωσιακό ότι οι Έλληνες πολίτες δεν χρειάζεται να ανεβάσουν κανένα έγγραφο.

Όλα όσα έχουν υποβληθεί σε δημόσια υπηρεσία από τους πολίτες αποθηκεύονται στο gov.gr. Ολόκληρη η διαδικασία αίτησης διαρκεί λιγότερο από τρία λεπτά. Στη Γερμανία η γραφειοκρατική διαδικασία είναι πολύ μεγαλύτερη. Ενδεικτικό ότι η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών gemeinsamonline.de προβλέπει 60 λεπτά μόνο για την αίτηση.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η άυλη συνταγογραφήση. Αρκετά συχνά Γερμανοί ασθενείς διαπιστώνουν όταν σαρώνεται η κάρτα ασφάλισης στο φαρμακείο, ότι η συνταγή δεν έχει ανέβει ακόμα. Στην Ελλάδα οι ηλεκτρονικές συνταγές συνδέονται με τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Για να τις λάβουν, οι ασθενείς εγγράφονται μία φορά στο gov.gr. Στη συνέχεια, λαμβάνουν τη συνταγή τόσο στο κινητό τους, όσο και στο mail».

Πηγή: Deutsche Welle