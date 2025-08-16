Το «ευχαριστώ» του Γ. Κεφαλογιάννη στους πυροσβέστες για τέσσερις επιτυχείς διασώσεις

Την ευγνωμοσύνη του προς τα στελέχη της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, για τις τέσσερις επιτυχημένες επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, εξέφρασε δημόσια σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες, στις ομάδες της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ για τις δύσκολες αλλά επιτυχημένες διασώσεις των τελευταίων ωρών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις των σωστικών συνεργείων, που περιλάμβαναν τον απεγκλωβισμό τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα, τη μεταφορά τραυματιών από τα δύσβατα μονοπάτια της Σαμοθράκης, τη διάσωση άνδρα στους καταρράκτες της Νέδας και τη μεταφορά με ασφάλεια μίας 16χρονης Γαλλίδας στην Αμοργό.

«Με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό φέρατε εις πέρας τις αποστολές αυτές. Η προσφορά σας μας κάνει περήφανους», πρόσθεσε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναρτώντας παράλληλα και βίντεο από τη δράση των πυροσβεστών.