Επίθεση Καστανίδη σε Ανδρουλάκη: Δεν θα καθορίσει εάν θα είμαι στην πολιτική

Δριμεία επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός επί ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, κατηγορώντας τον για «δολιότητα» και προσπάθεια αποκλεισμού του από τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 ο κ. Καστανίδης υποστήριξε ότι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άλλαξε το καταστατικό για να τον αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια, καθώς με την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για τη θέσπιση ορίου θητειών στους βουλευτές, τον θέτει εκτός υποψηφίων.

Ο κ. Καστανίδης απέφυγε να επεκταθεί περαιτέρω, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου όταν ο ίδιος το κρίνει σκόπιμο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχεται ότι η πολιτική του παρουσία εξαρτάται από αποφάσεις της ηγεσίας και επανέλαβε πως «δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ».