Επιμένει ο Χ. Δούκας: Ζητά δεσμευτικό «όχι» από το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία με τη ΝΔ

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για το κείμενο της Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ ενόψει του Συνεδρίου, με επίκεντρο την πρόταση του Χάρη Δούκα για ξεκάθαρη δέσμευση στο «όχι» σε οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε τη διαφωνία του στο γραπτό κείμενο που του παρουσίασε σήμερα ο Κώστας Σκανδαλίδης, αναφορικά με τη διατύπωση του «όχι» του ΠΑΣΟΚ σε ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ζητώντας το σχετικό άρθρο να αποκτήσει σαφή και δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η Επιτροπή Καταστατικού συνεδριάζει εντατικά, μόλις 48 ώρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου, για το κείμενο που επεξεργάζεται ο Κώστας Σκανδαλίδης, το οποίο και θα τεθεί προς έγκριση στα μέλη του Συνεδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κείμενο αναφέρεται ότι «πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της – πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο».

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας προτείνει το άρθρο 13 να ορίζει την απαγόρευση συνεργασίας με τη ΝΔ ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος, δηλαδή ανεξαρτήτως της θέσης που θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ.

Στο ίδιο πνεύμα τάσσονται και οι Παύλος Γερουλάνος και Μιχάλης Κατρίνης.

Παράλληλα, παραμένει ανοικτό το ερώτημα αν η νέα Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα αριθμεί 271 μέλη, θα συμπληρώνεται και από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.